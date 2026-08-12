Escuela Agrotécnica Las Delicias busca votos para ganar frutas gratis durante un año

REDACCIÓN ELONCE
La institución participa de “Fruteá tu Escuela” con cinco equipos de estudiantes. Zulma Jurado explicó a Elonce cómo votar y destacó que el desafío busca generar conciencia sobre alimentación saludable. El premio es fruta para toda la matrícula durante un año.
La Escuela Agrotécnica Las Delicias participa del concurso nacional “Fruteá tu Escuela” y busca el acompañamiento de la comunidad para ganar frutas gratis durante un año para sus aproximadamente 140 estudiantes. La propuesta es organizada por Tropical Argentina y reúne a establecimientos educativos de todo el país.
Zulma Jurado, preceptora de la institución y docente encargada de acompañar la iniciativa, explicó a Elonce que la escuela participa con cinco equipos y que los votos del público serán fundamentales para avanzar en la competencia.
“El premio es un año de fruta gratis para toda la matrícula escolar. Venimos participando alternadamente desde 2019 y requerimos del voto de la gente para poder ganar el concurso”, señaló Jurado durante una entrevista con El Despertador.
Cinco equipos representan a Las Delicias
La competencia contempla establecimientos públicos y privados de los niveles Inicial, Primario y Secundario. En el caso de Las Delicias, los estudiantes participan dentro de la categoría correspondiente al nivel secundario.
A diferencia de otras ediciones, cuando la escuela presentó un único grupo, este año lograron conformar cinco: Los Frutihéroes, Los Fruticracks, Los Frutásticos, La Energía que Viene de las Frutas y La Patrulla de la Fruta.
“Siempre hemos participado con un solo equipo y este año, gracias a Dios, son más. Están todos muy entusiasmados”, destacó la preceptora.
La propuesta no se limita a conseguir votos. Los estudiantes debieron producir piezas audiovisuales destinadas a promover el consumo de frutas y transmitir un mensaje sobre hábitos saludables.
Videos, música y creatividad
La consigna de esta edición tuvo a la banana como fruta protagonista. Los equipos debieron realizar un spot publicitario de hasta un minuto y medio utilizando diferentes géneros musicales.
Entre las alternativas aparecieron ritmos como chamamé, cuarteto, hip hop y cumbia, que fueron distribuidos entre los distintos grupos para generar producciones diferentes.
“Tenemos que intentar que las personas, al ver el spot publicitario, tomen conciencia de la importancia del consumo de frutas y de la alimentación saludable”, explicó Jurado.
La docente destacó que detrás del atractivo del premio existe una propuesta educativa. “Más allá del hermoso premio y de lo prestigioso del concurso, lo importante es que están fomentando una vida y una alimentación saludable”, remarcó.
El desafío de conseguir votos
La Escuela Agrotécnica Las Delicias compite con establecimientos de distintas provincias y necesita incrementar el acompañamiento del público. Jurado reconoció que algunos de sus equipos todavía registran una cantidad limitada de votos frente a otros participantes.
“Había un equipo nuestro que hasta ayer tenía 60 votos; otros tienen 20 y pico o 30. La realidad es que entramos a revisar otras provincias y encontramos algunos que tienen más de 1.000 votos. Los chicos me decían que había un equipo con alrededor de 9.000”, contó.
Por ese motivo, la institución lanzó una convocatoria para que vecinos, familiares, exalumnos y la comunidad educativa acompañen a los estudiantes.
La votación puede realizarse una vez por día, aunque el sistema contempla restricciones vinculadas con la utilización de una misma red de internet.
Cómo votar por la Escuela Las Delicias
Para acompañar a los estudiantes se debe ingresar al sitio oficial de Fruteá tu Escuela, seleccionar el nivel secundario y buscar alguno de los cinco equipos que representan a la Escuela Agrotécnica Las Delicias.
Una vez localizado el grupo, se debe seleccionar la opción de voto. La página muestra inmediatamente la actualización del contador y también permite compartir la propuesta mediante WhatsApp para ampliar la convocatoria.
Además del voto popular, existe otra instancia de evaluación. “Por cada nivel se seleccionan dos equipos: uno es por el voto de la gente y el otro equipo es salvado por el jurado”, explicó Jurado.
Ese jurado, según indicó, está integrado por especialistas vinculados con nutrición, medicina, comunicación y publicidad, entre otras áreas.
“Generar conciencia sobre la alimentación saludable”
La preceptora remarcó que la experiencia permitió combinar participación estudiantil, creatividad y educación alimentaria.
“No es solamente un concurso para que socialicen los chicos, participen o puedan interactuar de una manera linda en las redes sociales, sino que va un poco más allá: es generar conciencia de lo que es la alimentación saludable”, sostuvo.
La institución cuenta actualmente con alrededor de 140 estudiantes, quienes serían beneficiados si alguno de los equipos logra quedarse con el premio principal.
“Un estudiante tiene que estar bien alimentado, con una alimentación correcta, saludable y de calidad. La fruta cumple un rol muy importante en eso”, concluyó Jurado, quien agradeció a Elonce la posibilidad de difundir la convocatoria y pidió el acompañamiento de la comunidad.