La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos cerró el Seminario Internacional de Dirección Orquestal

Este sábado, el Centro Provincial de Convenciones de Paraná fue escenario de un concierto extraordinario a cargo de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, que marcó el cierre del Seminario Internacional de Dirección Orquestal. La actuación, con entrada libre y gratuita, fue una propuesta artística de alto nivel que convocó a una destacada cantidad de público. El evento representó el resultado de una intensa semana de trabajo pedagógico, donde los participantes del seminario pudieron poner en práctica lo aprendido.

Foto: Elonce.

El concierto fue especialmente significativo porque los alumnos del Seminario Internacional tuvieron la oportunidad de dirigir a la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, bajo la supervisión y orientación de Luis Gorelik, uno de los referentes en dirección orquestal. Las piezas interpretadas fueron seleccionadas de los repertorios de los compositores rusos Sergei Prokofiev y Dmitri Shostakovich, cuyas obras se caracterizan por su complejidad y profundidad emocional, desafiando a los directores y músicos por igual.

Una semana de formación intensa y experiencia práctica

El Seminario Internacional de Dirección Orquestal, que se llevó a cabo durante toda la semana, ofreció a los participantes una formación intensiva en técnicas de dirección y una valiosa experiencia práctica con músicos profesionales. Bajo la tutoría de Gorelik, los directores en formación tuvieron la oportunidad de dirigir piezas orquestales, un proceso que les permitió experimentar de primera mano los retos y satisfacciones que implica trabajar con una orquesta sinfónica.

La participación de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos en este seminario no solo permitió a los estudiantes aplicar sus conocimientos, sino que también fortaleció el vínculo entre la formación de nuevos talentos y el desarrollo cultural de la región. La colaboración entre los músicos locales y los estudiantes internacionales ofreció una rica experiencia de intercambio artístico.