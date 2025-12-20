Casa Encendida abrió sus puertas con una feria de artículos originales

La feria, que se realiza en la calle Andrés Paso 179, ofrece productos artesanales y personalizados a precios accesibles, en un evento ideal para las compras navideñas.
Este fin de semana, Casa Encendida, ubicada en la calle Andrés Paso 179, abrió sus puertas a una nueva feria de artículos originales y personalizados, pensada para aquellos que buscan regalos únicos y económicos para las fiestas de fin de año. A pesar de las lluvias que complicaron el inicio del evento, los organizadores, artistas y artesanos se mostraron entusiastas y agradecidos por el apoyo recibido. La feria, que promete ser una excelente oportunidad para adquirir productos originales, estará abierta hasta las 2 de la madrugada, permitiendo a los asistentes disfrutar de un recorrido único por el arte y la creatividad local.
Javier Martínez, uno de los organizadores, expresó que la propuesta de Casa Encendida es clara: ofrecer a la comunidad una alternativa cultural para las compras navideñas, destacando la calidad y el diseño de los productos, muchos de los cuales son realizados a mano por los propios artistas.
Emprendedores locales presentan sus creaciones únicas
Entre los participantes de la feria, se encuentran varios emprendedores locales como Luz, quien presentó su línea de accesorios alternativos bajo la marca “Diseños Amapola”. Luz explicó que su propuesta se basa en la creación de corbatas y accesorios a partir de jeans reciclados, buscando expresar la identidad de cada persona a través de lo que visten. Los productos son completamente hechos a mano, lo que les da un toque único y personalizado.
Otro de los emprendedores presentes fue Romitas Paraná, quien trabaja con calzado liviano y artículos de cartapesta, creando piezas únicas que no se encuentran en otros lugares. Sus productos, como cofres, cajas y porta botellas de vino, fueron elaborados con materiales reciclados, lo que les otorga un valor artístico y ecológico. Romitas destacó que su objetivo es ofrecer artículos que nadie más tendrá, con precios accesibles y el toque de exclusividad que caracteriza a su trabajo.