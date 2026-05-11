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Haciendo Comunidad Infraestructura escolar

La escuela rural de Feliciano renovó sus instalaciones tras una inversión de $24 millones

Los trabajos se realizaron en la escuela Nº 23 “Del Sesquicentenario”, ubicada en Paraje El Quebracho, e incluyeron mejoras sanitarias, renovación de instalaciones de gas, luminarias LED y tareas generales de mantenimiento.

11 de Mayo de 2026
Escuela rural de Feliciano.
Escuela rural de Feliciano.

Los trabajos se realizaron en la escuela Nº 23 “Del Sesquicentenario”, ubicada en Paraje El Quebracho, e incluyeron mejoras sanitarias, renovación de instalaciones de gas, luminarias LED y tareas generales de mantenimiento.

El Gobierno de Entre Ríos finalizó obras de mejora en la escuela Nº 23 “Del Sesquicentenario”, ubicada en Paraje El Quebracho, en el departamento Feliciano.

 

Las intervenciones formaron parte del plan de fortalecimiento de infraestructura educativa impulsado por la provincia y demandaron una inversión de 24 millones de pesos.

 

 

Los trabajos estuvieron orientados a mejorar las condiciones edilicias y garantizar espacios más seguros y adecuados para estudiantes y docentes de la comunidad rural.

 

Mejoras sanitarias y de gas

 

Entre las tareas realizadas en la escuela de Feliciano, se ejecutaron mejoras en el sistema sanitario con reemplazo de cañerías deterioradas, instalación de un colector en el tanque de reserva y nuevos ramales.

 

Además, se renovaron lavamanos y se concretó una nueva red de gas desde la casilla externa para reubicar una cocina industrial y optimizar las condiciones de seguridad.

 

 

También se incorporaron luminarias LED con el objetivo de mejorar la eficiencia energética y la iluminación de distintos sectores del edificio escolar.

 

Trabajos de mantenimiento

 

Las obras en la institución educativa de Feliciano incluyeron además tareas de pintura, reparación de cielorrasos en galerías y reconstrucción de veredas perimetrales.

 

 

El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, sostuvo que este tipo de intervenciones “son fundamentales para garantizar el normal funcionamiento de los establecimientos educativos”.

 

Según se informó oficialmente, las tareas se desarrollaron sobre una superficie aproximada de 300 metros cuadrados y estuvieron a cargo de la firma Díaz César.

Temas:

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