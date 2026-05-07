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Haciendo Comunidad Infraestructura escolar

Avanzan obras de refacción y accesibilidad en una escuela de Feliciano

Los trabajos se desarrollan en el nivel inicial de la Escuela Normal Superior “Ramón de la Cruz Moreno”. La inversión provincial supera los 31 millones de pesos y el plazo de ejecución es de 90 días.

7 de Mayo de 2026
Escuela de Feliciano.
Escuela de Feliciano.

Los trabajos se desarrollan en el nivel inicial de la Escuela Normal Superior “Ramón de la Cruz Moreno”. La inversión provincial supera los 31 millones de pesos y el plazo de ejecución es de 90 días.

El Gobierno de Entre Ríos avanza con trabajos de refacción y mejoras de accesibilidad en la Escuela Normal Superior “Ramón de la Cruz Moreno” de Feliciano. La intervención se desarrolla en el sector correspondiente al nivel inicial y contempla una inversión provincial superior a los 31 millones de pesos.

 

Las tareas son ejecutadas a través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura y abarcan una superficie de 124 metros cuadrados. Según se informó oficialmente, las obras incluyen arreglos estructurales, mejoras de seguridad y adecuaciones vinculadas a la accesibilidad.

 

 

El proyecto contempla la reparación de pisos y contrapisos, colocación de zócalos y revestimientos, además de trabajos sobre muros y revoques. También se realizan tareas de pintura en el portal de acceso y en el Salón de Usos Múltiples del establecimiento educativo.

 

Obras de accesibilidad y desagües

 

Dentro de la intervención prevista en Feliciano, uno de los puntos centrales será la construcción de una rampa destinada a personas con discapacidad. El objetivo es garantizar un ingreso más seguro y accesible para toda la comunidad educativa.

 

Además, el proyecto incluye la renovación completa de la red de desagües pluviales. Con esas tareas se busca evitar anegamientos en el patio y mejorar las condiciones de uso de los espacios exteriores de la institución.

 

Escuela de Feliciano.
Escuela de Feliciano.

 

Las obras también contemplan la restauración de rejas y portones vinculados a la seguridad del establecimiento. El plazo de ejecución previsto es de 90 días corridos y los trabajos están a cargo de la firma Montes Claudio Marcelo.

 

Qué dijo el ministro Jacob

 

En relación a las tareas que se llevan adelante en Feliciano, el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó la importancia de avanzar con mejoras edilicias en establecimientos educativos de la provincia.

 

 

“Estas intervenciones permiten dar respuestas concretas a las necesidades edilicias de los establecimientos del territorio provincial, haciendo posibles espacios más seguros, accesibles y funcionales para estudiantes y docentes”, sostuvo el funcionario.

 

Además, Jacob remarcó que este tipo de obras tienen impacto directo sobre las condiciones en las que se desarrollan las actividades escolares. “Se trata de un trabajo continuo que impacta directamente en la calidad de los espacios donde los chicos aprenden”, afirmó.

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