Obras sobre el acceso a Ibicuy: harán bacheo profundo y reparaciones en sectores críticos

Comenzaron los trabajos de bacheo profundo y mejoras integrales sobre el acceso a Ibicuy, en el marco del programa vial que impulsa la Dirección Provincial de Vialidad sobre la ruta provincial 45, uno de los corredores más utilizados por el sector productivo del sur entrerriano.

Las tareas forman parte de una modificación de obra que contempla la reconstrucción de sectores críticos de la calzada, la incorporación de nuevas toneladas de asfalto caliente y la ejecución de obras hidráulicas para mejorar la circulación y prolongar la vida útil del camino.

Según se informó oficialmente, las intervenciones avanzan actualmente sobre el acceso a Holt Ibicuy y en el tramo comprendido entre Paraje Roldán y la ruta nacional 12, donde además se construyen alcantarillas transversales aporticadas.

Qué trabajos se realizan sobre la ruta 45

El proyecto vial contempla trabajos de bacheo profundo con incorporación de cemento en las zonas más deterioradas de la traza y la aplicación de 11.500 toneladas de mezcla asfáltica en caliente.

Además, se ejecutarán cuatro alcantarillas transversales en distintos sectores de la ruta para mejorar el escurrimiento del agua y reforzar la infraestructura vial.

La obra también incluye saneamiento de capas inferiores, reconstrucción completa de algunos tramos, sellado de fisuras, fresado de deformaciones y refuerzo de la señalización horizontal y vertical.

Desde Vialidad Provincial señalaron que el objetivo es mejorar las condiciones de seguridad y confort para quienes transitan diariamente por el corredor.

El impacto productivo y el tránsito pesado

El intendente de Ibicuy, Ezequiel Maneiro, destacó la importancia estratégica de la ruta provincial 45 para la actividad económica de la región y explicó que el tránsito pesado provoca un fuerte desgaste sobre la calzada.

“Esta zona se caracteriza por un tránsito fluido de camiones, principalmente bateas que transportan arena, insumos para vidrio y construcción, además de vehículos vinculados a Vaca Muerta”, sostuvo.

En esa línea, el jefe comunal indicó que el crecimiento sostenido del transporte de gran porte obligó a replantear el esquema de mantenimiento de la traza. “Hemos planteado encontrar un esquema acorde a la necesidad que tiene hoy la ruta 45”, afirmó.

La inversión prevista y el plan provincial

Maneiro también remarcó la magnitud de la inversión que se ejecuta actualmente sobre el acceso a Ibicuy. “Son 11.500 toneladas de asfalto caliente, duplicando el registro del año pasado”, señaló.

Además, aseguró que existe una inversión superior a los 1.000 millones de pesos destinada a la reparación de puentes y obras complementarias dentro del corredor vial.

El intendente vinculó las obras con el nuevo esquema previsto en la Ley provincial de concesiones aprobada recientemente. Según explicó, la intención es avanzar hacia un sistema de peaje para el tránsito pesado que permita garantizar el mantenimiento sostenido de la ruta y acompañar el crecimiento productivo y turístico de la región.