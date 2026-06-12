Invitan a Encuentro de Acordeones para esta tarde en La Vieja Usina en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La Vieja Usina será sede este viernes de la segunda edición del Encuentro de Acordeones, supo Elonce. Participarán 14 intérpretes de distintas localidades entrerrianas y habrá un homenaje a músicos recientemente fallecidos.
El segundo Encuentro de Acordeones se realizará este viernes en La Vieja Usina y reunirá a músicos de distintas localidades de Entre Ríos en una propuesta destinada a difundir y poner en valor uno de los instrumentos más representativos de la música popular de la región. La actividad comenzará a las 19.30 y contará con una entrada accesible de dos mil pesos para todo público.
La iniciativa es coordinada por la profesora de acordeón Joana Caraballo, quien destacó a Elonce que el evento busca consolidarse como un espacio de encuentro entre intérpretes de diferentes edades y trayectorias. Según explicó, esta segunda edición contará con la participación de 14 músicos provenientes de Paraná, San Benito, Colonia Avellaneda, Diamante, Gualeguay y otras localidades entrerrianas.
Caraballo remarcó que el objetivo principal es acercar el acordeón a nuevas generaciones y brindar un espectáculo variado para quienes disfrutan de la música popular. Además, señaló que la convocatoria reúne tanto a hombres como a mujeres, incluyendo a jóvenes intérpretes que están dando sus primeros pasos en el escenario.
El acordeón, un instrumento que sigue despertando interés
La docente comentó que desde hace años observa un creciente interés por aprender a tocar acordeón, especialmente entre personas adultas que deciden retomar proyectos personales postergados. En su caso, recordó que comenzó a estudiar el instrumento a los 11 años, motivada por el ambiente musical familiar y por la curiosidad que le despertó el acordeón al ver tocar a otros músicos.
Actualmente brinda clases particulares de acordeón y también enseña nociones básicas de guitarra y teclado. Según explicó, muchos de sus alumnos llegan impulsados por el deseo de concretar una meta pendiente vinculada con la música y encuentran en el acordeón una forma de expresión artística y cultural.
La profesora destacó además la importancia de generar espacios donde los músicos puedan compartir experiencias, mostrar su trabajo y fortalecer los vínculos entre quienes cultivan este instrumento en distintas localidades de la provincia.
Música y homenaje en La Vieja Usina
Durante la velada se presentarán artistas como Miguel González, de Diamante; Mariela Campodónico, oriunda de Gualeguay y radicada en Colonia Avellaneda; y Luz Ocampo, una joven intérprete proveniente de Enrique Carbó, entre otros participantes.
Además de las presentaciones musicales, el encuentro incluirá un momento especial destinado a homenajear a cuatro músicos que fallecieron recientemente y que dejaron una huella en la cultura popular y en el ámbito del acordeón.
Desde la organización invitaron a vecinos y turistas a participar de la actividad y disfrutar de una propuesta que combinará música, tradición y reconocimiento a referentes del género. El espectáculo se desarrollará en La Vieja Usina y forma parte de las actividades culturales previstas para el inicio del fin de semana largo en Paraná.