Comenzó la segunda etapa del programa de provisión y transporte de brosa y ripio, que contempla intervenciones en seis regiones de Entre Ríos. Los primeros trabajos se iniciaron en el departamento Federal y continuarán en Feliciano y La Paz.
Esta semana comenzó una nueva etapa de obras con brosa y ripio en Entre Ríos, en el marco del programa de Provisión y Transporte de estos materiales, que contempla intervenciones en seis regiones de la provincia para mejorar las condiciones de transitabilidad de la red vial.
Las primeras tareas se iniciaron en la Región I, sobre la ruta provincial Nº 5, en el tramo comprendido entre la ruta provincial Nº 20 y el paraje Las Delicias, en el departamento Federal.
En ese sector se distribuirán 2.387 metros cúbicos de material calcáreo y 2.808 metros cúbicos de ripio. Las mejoras beneficiarán a la comunidad educativa de la Escuela Secundaria Agrotécnica Florencio Molina Campos y al sector productivo de la zona.
Obras previstas en Feliciano y La Paz
Los trabajos están a cargo de personal del organismo vial provincial, con la incorporación de nuevas maquinarias, y comprenden la distribución y compactación de materiales en sectores puntuales de las rutas incluidas en el programa.
La planificación correspondiente a la Región I también contempla intervenciones en el departamento Feliciano. Allí está prevista la mejora de la ruta provincial Nº 28, en el tramo comprendido entre Ermita Virgen y Curva Hiparraguirre, donde se colocarán 1.151 metros cúbicos de ripio.
Por su parte, en el departamento La Paz se trabajará en el acceso a las colonias 3 y 14, sobre el tramo de la ruta provincial Nº 1 hacia la localidad de San Ramírez.
Más de 11.500 metros cúbicos de materiales
Para las intervenciones previstas en el departamento La Paz se destinarán 2.260 metros cúbicos de brosa y 2.966 metros cúbicos de ripio.
De esta manera, los trabajos programados en Federal, Feliciano y La Paz contemplan la distribución de un total de 11.572 metros cúbicos de materiales, destinados al mejoramiento de la infraestructura vial.
La segunda etapa del programa busca optimizar las condiciones de circulación en distintos sectores de la provincia, facilitar el acceso a establecimientos educativos y favorecer la conectividad de las comunidades rurales y los sectores productivos.