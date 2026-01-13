IAFAS realizó talleres sobre juego responsable en 25 instituciones educativas en 2025

El programa “Responsablemente Divertido” cerró el 2025 con acciones en escuelas y municipios, alcanzando a 838 personas. La iniciativa apuntó a promover el uso responsable de las TIC y concientizar sobre el juego sano entre adolescentes de Entre Ríos.
El Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS) llevó adelante durante 2025 una serie de talleres y capacitaciones sobre juego responsable en 25 instituciones educativas de la provincia, en el marco del programa “Responsablemente Divertido”. La propuesta alcanzó de manera directa a 838 personas y tuvo presencia en distintos puntos del territorio entrerriano.
Según el balance anual, las acciones se desarrollaron en 14 escuelas secundarias y también incluyeron capacitaciones a equipos técnicos de los municipios de Hasenkamp, María Grande, Cerrito, Crespo, Viale, Chajarí, Concordia, Villa Elisa, Santa Anita, Gualeguaychú y Gualeguay, fortaleciendo el abordaje territorial de la iniciativa.
El “Programa Responsablemente Divertido” es impulsado por el Departamento de Juego Responsable del IAFAS y coordinado por el área de Responsabilidad Social. Su objetivo central fue promover el uso responsable de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) entre adolescentes, además de concientizar sobre prácticas de juego sano y prevenir conductas problemáticas asociadas.
Destinatarios y alcance
La propuesta está dirigida a adolescentes, docentes, autoridades escolares, municipios y otras instituciones interesadas, que previamente firmaron convenios con el IAFAS. Para su implementación, se articulan recursos humanos, técnicos y materiales de distintas áreas del Instituto, junto con la elaboración de contenidos educativos y acciones de difusión en la comunidad.
Modalidades de trabajo
Los talleres y charlas se desarrollarn bajo tres modalidades principales. Por un lado, se implementa un ciclo de talleres progresivos en escuelas secundarias de la ciudad de Paraná, con frecuencia semanal y duración flexible. A su vez, se avanza en la modalidad de “formador de formadores” mediante convenios con municipios entrerrianos, y se realizaron talleres únicos en clubes y organizaciones, a modo de jornadas de síntesis.
Durante los encuentros se trabajan contenidos vinculados al uso seguro de las TIC, la prevención de conductas de riesgo y la promoción de hábitos saludables. Desde el IAFAS señalaron que estas acciones buscan proteger los derechos de los adolescentes y contribuir al bienestar general de la comunidad educativa en la provincia.