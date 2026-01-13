 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
IAFAS realizó talleres sobre juego responsable en 25 instituciones educativas en 2025

El programa “Responsablemente Divertido” cerró el 2025 con acciones en escuelas y municipios, alcanzando a 838 personas. La iniciativa apuntó a promover el uso responsable de las TIC y concientizar sobre el juego sano entre adolescentes de Entre Ríos.

13 de Enero de 2026
El Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS) llevó adelante durante 2025 una serie de talleres y capacitaciones sobre juego responsable en 25 instituciones educativas de la provincia, en el marco del programa “Responsablemente Divertido”. La propuesta alcanzó de manera directa a 838 personas y tuvo presencia en distintos puntos del territorio entrerriano.

 

Según el balance anual, las acciones se desarrollaron en 14 escuelas secundarias y también incluyeron capacitaciones a equipos técnicos de los municipios de Hasenkamp, María Grande, Cerrito, Crespo, Viale, Chajarí, Concordia, Villa Elisa, Santa Anita, Gualeguaychú y Gualeguay, fortaleciendo el abordaje territorial de la iniciativa.

El “Programa Responsablemente Divertido” es impulsado por el Departamento de Juego Responsable del IAFAS y coordinado por el área de Responsabilidad Social. Su objetivo central fue promover el uso responsable de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) entre adolescentes, además de concientizar sobre prácticas de juego sano y prevenir conductas problemáticas asociadas.

Destinatarios y alcance

La propuesta está dirigida a adolescentes, docentes, autoridades escolares, municipios y otras instituciones interesadas, que previamente firmaron convenios con el IAFAS. Para su implementación, se articulan recursos humanos, técnicos y materiales de distintas áreas del Instituto, junto con la elaboración de contenidos educativos y acciones de difusión en la comunidad.

 

Modalidades de trabajo

Los talleres y charlas se desarrollarn bajo tres modalidades principales. Por un lado, se implementa un ciclo de talleres progresivos en escuelas secundarias de la ciudad de Paraná, con frecuencia semanal y duración flexible. A su vez, se avanza en la modalidad de “formador de formadores” mediante convenios con municipios entrerrianos, y se realizaron talleres únicos en clubes y organizaciones, a modo de jornadas de síntesis.

 

Durante los encuentros se trabajan contenidos vinculados al uso seguro de las TIC, la prevención de conductas de riesgo y la promoción de hábitos saludables. Desde el IAFAS señalaron que estas acciones buscan proteger los derechos de los adolescentes y contribuir al bienestar general de la comunidad educativa en la provincia.

