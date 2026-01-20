Gurí de Río llegará al renovado Parque Gazzano con teatro para infancias

Gurí de Río realizará una nueva jornada cultural este miércoles 21 de enero en el Parque Gazzano, donde se ofrecerá una función teatral para infancias y adolescencias con acceso libre. La propuesta es organizada por la Municipalidad de Paraná y busca generar espacios de encuentro comunitario en distintos puntos verdes de la ciudad. En esta fecha participará el grupo teatral Emburbujada.

El ciclo Gurí de Río plantea actividades a cielo abierto donde el teatro, el juego y la imaginación ocupan un rol central. Las funciones invitan a las familias a compartir un momento artístico cercano, con personajes y relatos pensados para dialogar con el universo de niñas y niños.

Las actividades se programan en horarios accesibles y en entornos acondicionados para garantizar la participación.

Un recorrido cultural en espacios públicos

En esta oportunidad, la jornada tendrá lugar en el Parque Gazzano, uno de los espacios verdes recientemente renovados en Paraná. La recuperación del parque se propone mejorar las condiciones para el disfrute comunitario, con áreas

destinadas al descanso, el esparcimiento y las propuestas culturales. El ciclo Gurí de Río se integra a esa dinámica, con actividades que buscan estimular la creatividad y el vínculo entre las infancias y el arte

La jornada tendrá lugar en el Parque Gazzano.

La iniciativa recorre diferentes zonas de la ciudad con el objetivo de acercar la cultura a cada barrio y acompañar el derecho al acceso cultural. Desde el municipio señalaron que el programa aspira a fortalecer la participación comunitaria y a consolidar una agenda estable de actividades artísticas en espacios públicos.

Próximas fechas del ciclo

Tras su paso por Parque Gazzano, Gurí de Río continuará el miércoles 28 de enero en la Plaza Apolinario Osinalde. Las actividades mantienen el mismo formato: propuestas al aire libre, acceso libre y dinámicas culturales pensadas para las infancias y sus familias. Se prevé que el ciclo siga sumando fechas en diferentes barrios durante el verano.