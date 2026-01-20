 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad Agenda cultural

Gurí de Río llegará al renovado Parque Gazzano con teatro para infancias

El ciclo se realizará este miércoles a partir de las 19 y propone actividades al aire libre que articulan juego, imaginación y experiencias teatrales para las familias. Además, contará con la participación del grupo Emburbujada.

20 de Enero de 2026
Gurí del Río.
Gurí del Río. Foto: Municipalidad de Paraná.

El ciclo se realizará este miércoles a partir de las 19 y propone actividades al aire libre que articulan juego, imaginación y experiencias teatrales para las familias. Además, contará con la participación del grupo Emburbujada.

Gurí de Río realizará una nueva jornada cultural este miércoles 21 de enero en el Parque Gazzano, donde se ofrecerá una función teatral para infancias y adolescencias con acceso libre. La propuesta es organizada por la Municipalidad de Paraná y busca generar espacios de encuentro comunitario en distintos puntos verdes de la ciudad. En esta fecha participará el grupo teatral Emburbujada.

 

El ciclo Gurí de Río plantea actividades a cielo abierto donde el teatro, el juego y la imaginación ocupan un rol central. Las funciones invitan a las familias a compartir un momento artístico cercano, con personajes y relatos pensados para dialogar con el universo de niñas y niños.

 

 

Las actividades se programan en horarios accesibles y en entornos acondicionados para garantizar la participación.

 

Un recorrido cultural en espacios públicos

 

En esta oportunidad, la jornada tendrá lugar en el Parque Gazzano, uno de los espacios verdes recientemente renovados en Paraná. La recuperación del parque se propone mejorar las condiciones para el disfrute comunitario, con áreas

destinadas al descanso, el esparcimiento y las propuestas culturales. El ciclo Gurí de Río se integra a esa dinámica, con actividades que buscan estimular la creatividad y el vínculo entre las infancias y el arte

 

La jornada tendr&aacute; lugar en el Parque Gazzano.
La jornada tendrá lugar en el Parque Gazzano.

 

La iniciativa recorre diferentes zonas de la ciudad con el objetivo de acercar la cultura a cada barrio y acompañar el derecho al acceso cultural. Desde el municipio señalaron que el programa aspira a fortalecer la participación comunitaria y a consolidar una agenda estable de actividades artísticas en espacios públicos.

 

 

Próximas fechas del ciclo

 

Tras su paso por Parque Gazzano, Gurí de Río continuará el miércoles 28 de enero en la Plaza Apolinario Osinalde. Las actividades mantienen el mismo formato: propuestas al aire libre, acceso libre y dinámicas culturales pensadas para las infancias y sus familias. Se prevé que el ciclo siga sumando fechas en diferentes barrios durante el verano.

Temas:

Parque Gazzano Gurí de río Municipalidad de Paraná
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso