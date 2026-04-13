Escuela entrerriana impulsa aulas con menos ruido para mejorar el aprendizaje de estudiantes con autismo

REDACCIÓN ELONCE
Una escuela impulsa campaña de aulas con menos ruido en Gualeguay para favorecer la inclusión y mejorar la concentración de los alumnos, especialmente dentro del espectro autista. La directora explicó a Elonce de qué trata la propuesta.
La Escuela Nº 69 “Constancio Vigil” de Gualeguay impulsa campaña de aulas con menos ruido. Docentes y familias trabajan en conjunto para generar mejores condiciones de aprendizaje. La iniciativa apunta a reducir los estímulos sonoros dentro del aula, beneficiando especialmente a estudiantes dentro del espectro autista.
El proyecto comenzó a fines de 2024, cuando la institución decidió sumarse a una propuesta orientada a mejorar la inclusión. La directora, Marina Bruzoni, explicó a Elonce el origen: “Salió la propuesta Darle pelotas al autismo. Nos pareció buena idea siendo que teníamos chicos dentro del espectro en la escuela”.
A partir de allí, la comunidad educativa se movilizó para reunir materiales y llevar adelante la propuesta. La respuesta fue contundente. “Las donaciones que tuvimos fueron espectaculares”, señaló Bruzoni, destacando el compromiso colectivo.
Adaptaciones simples con gran impacto
La iniciativa consiste en colocar pelotas en las patas de las sillas para amortiguar el ruido que se genera en el aula. Esta adaptación sencilla permite reducir la sobrecarga sensorial en los estudiantes y generar un entorno más amigable.
Uno de los momentos más significativos se dio al implementar la primera silla adaptada. “Ay, esta es mía”, dijo uno de los niños al verla, reflejando el impacto emocional y la apropiación del espacio.
Los resultados no tardaron en aparecer. “logramos que haya más concentración, disminuyó muchísimo el sobrecargo sensorial y ayudó al trabajo grupal”, explicó la directora, remarcando que el beneficio alcanza a todo el grupo.
Participación y crecimiento del proyecto
Hasta el momento, la escuela logró equipar dos aulas y cuenta con materiales para avanzar en una tercera. Sin embargo, la demanda sigue creciendo dentro de la institución. “A medida que van viendo, todos los chicos quieren tener las pelotas en las sillas”, contó Bruzoni.
El proceso de adaptación también involucra a docentes, cooperadora y familias, quienes colaboran en el armado de cada silla. “Es un trabajo hermoso que se está haciendo con la comunidad”, afirmó.
Además, el impacto positivo se refleja en el vínculo con las familias. “Los papáS están felices porque ven a los nenes contentos”, agregó la directora.
Inclusión como eje educativo
Se proyectan nuevas herramientas para mejorar la experiencia de aprendizaje. “La idea es lograr tener un aula con menos cantidad de ruidos posible, porque eso afecta mucho a los chicos con distintas discapacidades”, explicó Bruzoni.
Con una matrícula de más de 300 estudiantes, la institución se consolida como un ejemplo de innovación educativa en contextos desafiantes, demostrando que pequeñas acciones pueden generar cambios profundos en la vida escolar.