Entre Ríos reconoció especialidades en Kinesiología: cómo será la matriculación

La provincia formalizó el reconocimiento de especialidades en Kinesiología realizadas en hospitales públicos. La medida permitirá a los profesionales acreditar su formación y obtener la matrícula correspondiente. En una primera etapa, alcanzará a dos residencias de Paraná.
El reconocimiento de especialidades en Kinesiología en Entre Ríos quedó formalizado mediante la resolución Nº 5813 del Colegio de Kinesiólogos de la provincia. La disposición estableció los requisitos y procedimientos administrativos para que profesionales formados en residencias de hospitales públicos puedan obtener la matrícula de especialistas.
La medida fue impulsada por el Ministerio de Salud provincial, a través de la Coordinación de Residencias, con el objetivo de reconocer oficialmente las competencias adquiridas durante la formación de posgrado y ordenar el registro de profesionales especializados.
En esta primera etapa, el reconocimiento comprende dos trayectorias formativas desarrolladas en establecimientos sanitarios de Paraná: la residencia en Kinesiología General del Hospital de la Baxada y la residencia en Kinesiología en Cuidados Paliativos Pediátricos del Hospital Materno Infantil San Roque.
Qué cambia para los profesionales de Kinesiología
La coordinadora de Residencias del Ministerio de Salud, Daniela Bello, destacó que la resolución permitirá a los kinesiólogos contar con una acreditación oficial de sus conocimientos y competencias, más allá del certificado que reciben al finalizar su residencia.
"El objetivo es que los profesionales no cuenten únicamente con el certificado de residencia completa, sino que también puedan acreditar formalmente la especialidad adquirida y anunciarse como especialistas en el área correspondiente", explicó la funcionaria.
De esta manera, quienes hayan completado las residencias contempladas en la normativa podrán iniciar el procedimiento correspondiente para solicitar el reconocimiento de su especialidad y acceder a la matrícula habilitante.
Cómo será el trámite de matriculación
Según lo establecido en la resolución, el procedimiento de convalidación y registro estará a cargo del Consejo Directivo del Colegio de Kinesiólogos de Entre Ríos. Este organismo será responsable de evaluar y auditar la documentación respaldatoria presentada por cada profesional, verificar el cumplimiento de los requisitos y registrar las matrículas de especialistas en los padrones correspondientes.
La implementación del sistema permitirá contar con un registro provincial de profesionales especializados, con información sobre las competencias adquiridas durante las residencias y las áreas de formación reconocidas.
Buscan fortalecer la formación en el sistema público de salud
Desde el Gobierno provincial señalaron que la iniciativa apunta a jerarquizar el ejercicio profesional de la Kinesiología y reconocer la formación especializada desarrollada en los establecimientos públicos de salud.
Asimismo, indicaron que la consolidación del registro permitirá disponer de información para planificar los recursos humanos especializados y contribuir a la organización de los servicios sanitarios.
El reconocimiento constituye un avance administrativo para los profesionales que completaron las residencias comprendidas en esta primera etapa, al establecer un mecanismo formal para acreditar sus especialidades dentro de Entre Ríos.