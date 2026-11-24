El CGE y el Ipcymer presentaron un plan de acción para fortalecer el cooperativismo y el mutualismo en las escuelas entrerrianas. La provincia cuenta con 13 cooperativas escolares y busca ampliar estas experiencias durante 2027, con capacitaciones y nuevas iniciativas.
El Gobierno de Entre Ríos presentó este martes un plan de acción para promover el cooperativismo y el mutualismo en las escuelas de la provincia. La iniciativa surgió de un convenio de articulación entre el Consejo General de Educación (CGE) y el Instituto de Promoción de Cooperativas y Mutualidades de Entre Ríos (Ipcymer), dependiente del Ministerio de Gobierno y Trabajo.
La presentación se desarrolló en el Salón General San Martín del CGE, en Paraná, con la participación de autoridades educativas, representantes de cooperativas y mutuales, directores departamentales, supervisores, equipos directivos, docentes y estudiantes.
La jornada estuvo encabezada por la presidenta del Ipcymer, María Laura Renoldi; el vocal del CGE, Damián Schmidt; el director de Educación Secundaria, Omar Osuna; y la directora de Educación Técnico Profesional, Claudia Geist.
Buscan fortalecer las cooperativas escolares
Durante la presentación, Renoldi destacó la importancia de recuperar valores vinculados con el trabajo colectivo y la participación de los jóvenes en sus comunidades.
“Necesitamos volver a poner de moda valores como la solidaridad, la ayuda mutua y la participación democrática, porque contribuyen a construir comunidades más humanas”, expresó la funcionaria.
Asimismo, explicó que el plan contempla la continuidad de las capacitaciones y la creación de nuevas cooperativas en establecimientos educativos. “Queremos jóvenes con ganas de liderar estos procesos y con herramientas que les permitan acceder a su primer empleo”, añadió.
Entre Ríos cuenta con 13 cooperativas escolares
Por su parte, Schmidt señaló que uno de los principales desafíos será garantizar la continuidad de las iniciativas y ampliar su alcance dentro del sistema educativo provincial.
“Nuestra responsabilidad es brindar herramientas y, fundamentalmente, construir con los estudiantes y para ellos. Queremos que estas experiencias no sean aisladas, sino que puedan sostenerse en el tiempo”, manifestó el vocal del CGE.
El funcionario precisó que la iniciativa se enmarca en el programa Escuela y Comunidad, mediante el cual durante 2026 se generaron más de 800 convenios entre instituciones educativas y organizaciones comunitarias. Además, indicó que Entre Ríos cuenta actualmente con 13 cooperativas escolares y que el objetivo será ampliar estas experiencias durante 2027.
Estudiantes compartieron sus experiencias de cooperativismo
Como parte de la jornada, tres instituciones educativas presentaron sus experiencias de trabajo vinculadas con el cooperativismo y el mutualismo escolar.
Participaron la Escuela Secundaria de Comercio N.º 37 (ex Manuel Belgrano) de Paraná; la Escuela Secundaria N.º 69 Juan XXIII, de Villa Fontana; y el Colegio Italiano Galileo Galilei, también de la capital entrerriana.
La propuesta impulsada por ambos organismos provinciales buscará consolidar espacios donde los estudiantes puedan aprender a tomar decisiones colectivas, trabajar en equipo y desarrollar proyectos que fortalezcan los vínculos entre las escuelas y sus comunidades.
El plan también pondrá especial énfasis en las escuelas agrotécnicas y rurales, donde se promoverá la constitución de nuevas cooperativas mediante instancias de formación y acompañamiento institucional.