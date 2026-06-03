Más de 800 participantes llegarán al encuentro provincial de deporte adaptado en Gualeguay

REDACCIÓN ELONCE
Habrá competencias, espacios recreativos y capacitación en distintas disciplinas para personas con discapacidad, supo Elonce. “Hay chicos desde seis años y también participantes de 65 o 70 años. No hay límite de edad. Todos terminan participando, divirtiéndose y conociendo nuevas actividades”.
La ciudad de Gualeguay volverá a ser sede de uno de los encuentros de deporte adaptado más importantes de Entre Ríos. Este viernes se desarrollará una nueva edición de la jornada que reunirá a más de 800 participantes provenientes de distintas localidades de la provincia, en una propuesta que combina inclusión, actividad física, recreación e intercambio entre instituciones.
El profesor Gustavo Briosso, uno de los impulsores de la iniciativa, recordó que el encuentro nació en 2005 a partir de una experiencia vinculada a la carrera de Profesorado de Educación Física y al trabajo realizado junto a instituciones que atienden a personas con discapacidad.
“Nos pareció que podíamos brindarles algo en agradecimiento a todas estas instituciones por el servicio que nos habían prestado y por dejar que nuestros chicos se formen”, explicó Brioso al referirse al origen de la propuesta.
Un evento que creció en toda la provincia
Lo que comenzó como una actividad destinada a instituciones de Gualeguay fue creciendo con el paso de los años hasta convertirse en una convocatoria provincial.
Actualmente participan más de 35 instituciones de ciudades como Paraná, Concordia, La Paz, Colón, Villaguay, San José, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Victoria, Crespo, Maciá y Mansilla, entre otras.
Según detalló Briosso, la jornada también funciona como un espacio de formación para docentes y profesores, quienes pueden conocer nuevas disciplinas adaptadas que se practican a nivel nacional e internacional.
Deportes adaptados y espacios recreativos
El cronograma comenzará con el acto inaugural y luego se desarrollarán diversas disciplinas deportivas adaptadas.
Durante la mañana se realizarán competencias y demostraciones de bochas, tenis de mesa, fútbol e iniciación a la natación. Tras el almuerzo, las actividades continuarán con básquet en silla de ruedas, vóley sentado y atletismo.
Además, habrá propuestas recreativas impulsadas por distintas áreas del Profesorado de Educación Física para garantizar que todos los participantes puedan disfrutar de la jornada más allá de la competencia.
Un espacio de encuentro e integración
Los organizadores destacaron que uno de los aspectos más valiosos del evento es la posibilidad de compartir experiencias entre personas de distintas edades y procedencias.
“Hay chicos desde seis años y también participantes de 65 o 70 años. No hay límite de edad. Todos terminan participando, divirtiéndose y conociendo nuevas actividades”, señaló Briosso.
También remarcó el esfuerzo que realizan las instituciones, docentes y familias para costear los traslados, muchas veces mediante rifas, ventas de comidas y otras actividades solidarias.
Apoyo institucional
La organización cuenta con el acompañamiento de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de UADER, el municipio de Gualeguay, la Secretaría de Deportes de Entre Ríos y el Instituto Provincial de Discapacidad (IPRODI).
“Trabajamos todos en conjunto para que esto salga muy lindo. Es uno de los eventos más grandes que tiene Entre Ríos desde hace 20 años”, destacó Briosso.
El encuentro volverá a reunir a cientos de personas en una jornada donde el deporte adaptado, la inclusión y la convivencia serán los principales protagonistas.