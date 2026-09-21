El quirófano móvil se instaló en un nuevo punto de Paraná: castraciones, vacunas y cómo acceder

El quirófano móvil de Paraná se instaló en un nuevo punto de la ciudad para brindar castraciones, vacunación antirrábica y desparasitación gratuitas. Este lunes comenzó a funcionar en Estrella Federal 1299, cerca de calle Hernandarias, con una importante concurrencia desde las primeras horas.

Leandro Alonso, encargado del dispositivo, explicó a Elonce que la recepción de animales para cirugías comenzó a las 7:30 y se extendió hasta las 10 horas. Posteriormente, el equipo continuó trabajando hasta el mediodía con las intervenciones programadas, vacunas y antiparasitarios.

(Elonce)

El operativo contempla 25 castraciones por jornada: 15 turnos se asignan previamente mediante la aplicación Mi Paraná y otros 10 lugares se mantienen, por el momento, disponibles por orden de llegada. Alonso recomendó a los vecinos registrarse en la plataforma porque este último mecanismo dejará de utilizarse próximamente.

Requisitos y próximos puntos del quirófano móvil

Para acceder a las castraciones, los animales deben cumplir un ayuno de entre ocho y diez horas, tanto de alimentos sólidos como de líquidos. Además, los perros tienen que concurrir con correa y bozal, mientras que los gatos deben ser trasladados en una transportadora segura.

El quirófano permanecerá este lunes y martes en Estrella Federal 1299. Desde el miércoles se trasladará al CIC II, ubicado en Paraná XIV, donde continuará trabajando hasta finalizar el mes.

Leandro Alonso, veterinario (Elonce)

Alonso destacó la respuesta de los vecinos durante este año. "Estamos llegando al cupo máximo casi todos los días", señaló y aseguró que incluso en sectores donde anteriormente había menor demanda aumentó considerablemente la cantidad de personas que utilizan el servicio.

La vacunación antirrábica y la desparasitación también son gratuitas y pueden superar el número diario establecido para las cirugías.