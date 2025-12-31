 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
El paso a paso para acceder al Repec, el Registro Provincial de Economía del Conocimiento

Está vigente el régimen de beneficios en reducciones fiscales y descuentos en la tarifa eléctrica, entre otros estímulos, para firmas entrerrianas dedicadas a actividades intensivas en el uso del conocimiento y la digitalización de la información.

31 de Diciembre de 2025
REPEC.
REPEC. Foto: Gobierno de Entre Ríos.

Al Registro Provincial de Economía del Conocimiento (Repec), tal su denominación, se accede digital y gratuitamente, a través de un trámite ágil y sencillo desde el portal Mi Entre Ríos.

 

Está dirigido a personas jurídicas radicadas en la provincia de Entre Ríos, o con domicilio de desarrollo de actividades en el territorio, que realicen las siguientes actividades promovidas: software y servicios informáticos y digitales, producción y postproducción audiovisual. También pueden acceder firmas relacionadas a la biotecnología, bioeconomía, biología, bioquímica, microbiología, bioinformática, biología molecular, neurotecnología e ingeniería genética.

 

Asimismo, a quienes se vinculen con la geoingeniería y sus ensayos; y los análisis de servicios geológicos y de prospección y servicios relacionados con la electrónica y comunicaciones. Alcanza a prestadores de servicios profesionales de exportación; industrias satelitales y aeroespaciales, tecnologías espaciales e ingeniería para la industria nuclear. Incluso industrias 4.0. manufactura aditiva; inteligencia artificial; robótica e Internet industrial; Internet de las cosas; sensores, realidad aumentada y virtual; y servicios de investigación y desarrollo.

 

Los beneficiarios gozarán de exenciones en los impuestos provinciales como Ingresos Brutos, Impuesto de Sellos e Impuesto Inmobiliario. Y se otorgan descuentos sobre el cargo por energía facturado, según la categoría de tarifa de la empresa: 15% para Tarifa 1 (pequeñas demandas); 8% para Tarifa 2 (medianas demandas); y 4% para Tarifa 3 (grandes demandas).

 

La formalización de los beneficios se realiza mediante resolución de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación y comienzan a regir a partir del mes siguiente a dicha resolución.

 

La documentación requerida para acceder al Repec está consignada en el link https://www.mientrerios.gob.ar/invitacion/4c526017-6b89-4dea-a3b0-90dc129088d7.

Contacto para consultas: economiaconocimientoer@gmail.com.

