Una importante cantidad de personas participó este jueves de una jornada de donación de sangre y registro de médula ósea organizada por el Instituto Superior Santa Teresita, en conjunto con el Hospital San Martín y el CucaiER.

La actividad se desarrolló desde las primeras horas de la mañana frente al establecimiento educativo, donde se instaló la unidad móvil destinada a la colecta de sangre y a la incorporación de nuevos donantes al registro de médula ósea.

La rectora del Instituto Superior Santa Teresita, Silvia Almirón, destacó a Elonce la positiva respuesta de la comunidad educativa y de los vecinos que se acercaron a colaborar.

Colecta externa de sangre en Instituto Santa Teresita de Paraná (foto Elonce)

Participación de estudiantes y familias

Almirón señaló que numerosos estudiantes del nivel secundario y superior participaron por primera vez de una donación voluntaria, mientras que padres y familiares también se sumaron a la iniciativa.

“Los estudiantes se incorporaron a donar y muchos lo hicieron por primera vez. También vinieron padres y miembros de la comunidad. La convocatoria fue muy positiva”, expresó.

La directiva remarcó además la importancia de concientizar sobre la necesidad permanente de contar con donantes para abastecer al banco de sangre del Hospital San Martín y atender a personas que atraviesan distintas enfermedades.

Gran respuesta en una jornada de donación de sangre y registro de médula ósea en Paraná

La importancia de donar sangre

Desde la organización explicaron a Elonce que la sangre donada resulta fundamental para pacientes que requieren transfusiones debido a tratamientos oncológicos, enfermedades hematológicas, intervenciones quirúrgicas o situaciones de emergencia.

Asimismo, recordaron que muchas personas provenientes del interior de la provincia deben permanecer internadas en Paraná y necesitan de este recurso para continuar sus tratamientos.

La campaña también incluyó la promoción del registro de donantes de médula ósea, un procedimiento sencillo que puede representar una oportunidad de vida para pacientes con enfermedades de la sangre.

Colecta externa de sangre en Instituto Santa Teresita de Paraná (foto Elonce)

El compromiso de los futuros profesionales

Durante la jornada, estudiantes de tercer y cuarto año colaboraron con la organización y la atención de los donantes.

Valentina, una de las alumnas participantes, explicó a Elonce que el grupo estuvo encargado de entregar desayunos y presentes a quienes completaban la donación.

“La respuesta de la gente fue muy buena y estamos contentas porque hubo mucha participación”, manifestó.

Colecta externa de sangre en Instituto Santa Teresita de Paraná (foto Elonce)

Testimonios de los donantes

Entre quienes se acercaron a donar estuvo Anael, una estudiante que realizó el procedimiento por primera vez. “Una profesora nos comentó sobre esta campaña y decidí ayudar para que otras personas puedan recibir sangre cuando la necesiten”, relató.

Por su parte, Mario, un vecino que acostumbra participar de estas colectas, destacó el valor solidario de la iniciativa. “Siempre que puedo me acerco a donar porque es una manera de colaborar con alguien que lo está necesitando”, afirmó.

Trabajo conjunto para salvar vidas

Desde la institución remarcaron que este tipo de campañas requieren una importante organización y el compromiso de distintos actores de la comunidad.

Además, valoraron el acompañamiento de escuelas, organizaciones sociales, clubes e instituciones que habitualmente colaboran con la promoción de la donación voluntaria y habitual de sangre.

La jornada se extiende hasta las 11 de la mañana y permitirá reforzar la importancia de un gesto solidario que puede resultar determinante para salvar vidas.