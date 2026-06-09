Estudiantes desarrollan un proyecto sobre poetas entrerrianos por el Día de la Poesía

REDACCIÓN ELONCE
En vísperas del Día de la Poesía Entrerriana, estudiantes de la Escuela Secundaria Poeta Carlos Mastronardi participaron de una actividad cultural junto al escritor Víctor Acosta. El proyecto busca fortalecer la identidad cultural y el trabajo cooperativo.
La Escuela Secundaria Nº58 "Poeta Carlos Mastronardi" de Paraná llevó adelante una jornada cultural en el marco de las actividades previas al Día de la Poesía Entrerriana, que se conmemorará el próximo 11 de junio. La propuesta incluyó la presentación del libro "El entrerriano Borges, el padre de Jorge Luis", de Víctor Acosta.
La actividad se desarrolló en la sede de la Mutual Modelo, institución que apadrina a la escuela, y formó parte de un proyecto educativo centrado en la identidad cultural, la literatura entrerriana y el trabajo cooperativo.
Estudiantes, docentes, representantes de la mutual y el propio autor participaron del encuentro denominado "Redes en torno al poeta Carlos Mastronardi".
Un proyecto para conocer las raíces culturales
Los alumnos explicaron a Elonce que la iniciativa busca profundizar el conocimiento sobre la historia, la cultura y los referentes literarios vinculados a Entre Ríos. "Es un proyecto escolar en el que estamos trabajando para conocer más la cultura y la historia de nuestra escuela en base a los poetas", expresó Tiago Sosa.
Por su parte, Tatiana López destacó que la experiencia permitió fortalecer el trabajo colectivo y conocer a distintos autores entrerrianos. "Aprendimos sobre el trabajo en equipo, el compromiso y conocimos a varios poetas", comentó.
Los estudiantes también impulsan otros proyectos vinculados a la comunidad, entre ellos la propuesta de crear una plaza con especies frutales en cercanías del establecimiento educativo, en El Brete.
La presencia de Víctor Acosta
Durante la jornada, el escritor Víctor Acosta presentó su libro dedicado a Jorge Guillermo Borges, padre de Jorge Luis Borges, y abordó distintos aspectos de la literatura y la historia cultural entrerriana.
El libro, de 290 páginas y editado por Ana Editorial, señala que el doctor Borges nació en Paraná en 1874, en la actual calle Alameda de la Federación. Durante su infancia y adolescencia en la capital provincial, su hogar fue el espacio donde se hospedaron las primeras maestras estadounidenses convocadas por el presidente Domingo Faustino Sarmiento para las escuelas normales.
Acosta analizó la marcada influencia intelectual que Jorge Guillermo ejerció sobre su hijo Jorge Luis, dado que asumió su educación inicial a través de su biblioteca y de la enseñanza de idiomas. El texto además reveló facetas del padre como autor de la novela rural “El Caudillo” y el ensayo “La Senda”, así como su labor como traductor y militante anarquista que mantenía amistad con intelectuales como Evaristo Carriego y Carlos Mastronardi.
"Para mí es un honor estar acá. El protagonista del libro tenía una fuerte relación con intelectuales y poetas de Entre Ríos, entre ellos Carlos Mastronardi", señaló.
Acosta destacó además la importancia de acercar estas temáticas a las nuevas generaciones y valoró el interés de los estudiantes por la literatura provincial. "Siempre es un gusto participar de estas actividades y que los jóvenes puedan acercarse a nuestras raíces culturales", afirmó.
Cada aula con el nombre de un referente entrerriano
El docente Héctor Valentini explicó a Elonce que el proyecto involucra a toda la comunidad educativa y posee una fuerte impronta cooperativa y mutualista. "Todo esto tiene que ver con identificar cómo los poetas hablaron siempre del otro y del entorno, desde una mirada solidaria y comunitaria", indicó.
Como parte de la iniciativa, cada aula de la escuela fue identificada con el nombre de un poeta o referente cultural entrerriano. Entre ellos figuran Carlos Mastronardi, Cesáreo Bernaldo de Quirós, Augusto Nux, Gloria Montoya, Marta Zamarripa y Emma Barrandeguy, entre otros.
Valentini señaló además que el proyecto fue presentado ante organismos educativos y concejales para solicitar su declaración de interés.
Apoyo institucional
Desde la Mutual Modelo destacaron la importancia de acompañar propuestas vinculadas con la educación y la cultura.
El gerente de la institución, Jonathan Abastos, sostuvo que la iniciativa contribuye a fortalecer la identidad entrerriana entre los jóvenes. "Es un orgullo acompañar a docentes, alumnos y poetas en un proyecto que reafirma la cultura, la educación y los valores mutualistas", expresó.
La jornada se desarrolló como parte de las actividades preparatorias para el Día de la Poesía Entrerriana y reunió a estudiantes, docentes y referentes culturales de la ciudad.