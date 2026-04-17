Desarrollo Humano acompañó a emprendedores con microcréditos en El Solar

El Ministerio de Desarrollo Humano llevó adelante una nueva entrega de microcréditos en la comuna de El Solar, departamento La Paz, dando continuidad a las políticas públicas orientadas a acompañar a los emprendedores.
El Ministerio de Desarrollo Humano llevó adelante una nueva entrega de microcréditos en la comuna de El Solar, departamento La Paz, dando continuidad a las políticas públicas orientadas a acompañar a los emprendedores y fortalecer su autonomía económica en el territorio.
La actividad fue encabezada por la secretaria de Gestión Social, Nancy Ballejos; la directora de Economía Social y Políticas Comunitarias, Rosario Ledri; y el presidente comunal, Cristian Schreiner, junto a emprendedores. En ese marco, se otorgaron seis microcréditos destinados a impulsar emprendimientos de distintos rubros, entre ellos taller textil, lubricentro, lavadero de autos, pastelería, masoterapia y marroquinería. Estas iniciativas reflejan la diversidad de proyectos productivos que se desarrollan en la localidad y el potencial de crecimiento a partir del acompañamiento del Estado.
En la ceremonia, Ballejos dijo que "detrás de cada emprendimiento que acompañamos en El Solar hay historias de esfuerzo, compromiso y superación. En su gran mayoría, son mujeres quienes sostienen estas iniciativas y dinamizan la economía familiar con un enorme espíritu emprendedor. Desde el Estado tenemos una responsabilidad clara: dejar atrás el asistencialismo y generar oportunidades concretas de desarrollo, con presencia en el territorio, transparencia y sin intermediarios para dar respuestas ágiles a cada vecino".
Y agregó que "este acompañamiento no es solo una política pública, sino una muestra de confianza en la capacidad de las personas para salir adelante y construir su propia autonomía. Al fortalecer estos proyectos, impulsamos el trabajo, promovemos la inclusión y avanzamos hacia una provincia donde el esfuerzo compartido sea la base del bienestar".
El programa de microcréditos se implementa de manera articulada con los gobiernos locales, tanto municipios como comunas, quienes llevan adelante las convocatorias, la evaluación de los proyectos y el seguimiento de cada emprendimiento, garantizando un acompañamiento cercano y sostenido en el tiempo. Estos recursos permiten mejorar las condiciones de producción, incorporar herramientas o insumos y ampliar las posibilidades de desarrollo de cada emprendimiento. En esta oportunidad, el monto total de la inversión superó los 3,8 millones de pesos.
Con estas acciones, el Ministerio de Desarrollo Humano reafirma su compromiso de promover el trabajo, la iniciativa personal y el desarrollo local, acompañando a los emprendedores en sus procesos de crecimiento y fortalecimiento en cada comunidad.