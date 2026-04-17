Choque fatal en la Ruta 34: prisión preventiva para el camionero tras test positivo en cocaína

El accidente ocurrió el pasado domingo y se cobró la vida de una familia de Carlos Pellegrini

La Justicia de San Jorge, Santa Fe, dictó la prisión preventiva para el camionero acusado de protagonizar el trágico choque a la altura del kilómetro 134 de la Ruta Nacional 34, donde murieron cuatro integrantes de una familia y un niño resultó gravemente herido el pasado domingo.

El imputado, identificado como Brian Darío Y., de 28 años, fue acusado por el delito de homicidio culposo agravado por la pluralidad de víctimas, al que se sumó el agravante por el consumo de sustancias, luego de que peritajes confirmaran la presencia de cocaína en su organismo, informó La Capital.

La medida fue dispuesta por el juez Sebastián Szeifert tras las audiencias imputativa y cautelar realizadas en la torre judicial local. El magistrado ordenó además su traslado al Servicio Penitenciario Provincial.

Durante la audiencia, el fiscal Carlos Zoppegni expuso los resultados de las pericias técnicas, que indican que el camión conducido por el acusado se cruzó de carril e impactó contra la camioneta de la familia Santo-Veliz, que circulaba en sentido contrario.

Las audiencias imputativa y cautelar se desarrollaron este viernes en el sexto piso de la torre judicial de San Jorge. (Foto: San Jorge Virtual)

Uno de los elementos clave fue el informe bioquímico que detectó restos de cocaína en la orina del imputado, lo que reforzó el pedido de prisión preventiva por parte del Ministerio Público de la Acusación.

Por su parte, la defensa, encabezada por Esteban Montenovi, intentó desacreditar ese agravante al sostener que la sustancia no fue hallada en sangre y atribuyó el resultado al consumo de hoja de coca, práctica conocida como “coqueo”. También argumentó que el acusado habría intentado esquivar a la camioneta en una maniobra evasiva.

Sin embargo, el juez consideró que, en su rol de conductor profesional, el imputado debía actuar de otra manera ante una situación de riesgo, señalando que la maniobra correcta era dirigirse hacia la banquina derecha y no invadir el carril contrario.

El accidente

El choque frontal ocurrió el pasado domingo por la mañana en la Ruta 34 y dejó como saldo cuatro personas fallecidas en la zona de Cañada Rosquín, en la provincia de Santa Fe. El siniestro se produjo alrededor de las 10:10, a la altura del kilómetro 134.

Como consecuencia del choque, cuatro ocupantes de la camioneta murieron en el lugar: dos personas adultas y dos menores de 1 y 6 años.

Las víctimas eran integrantes de una familia oriunda de la localidad de Carlos Pellegrini, que se dirigía hacia San Martín de las Escobas para participar de un torneo de fútbol infantil.

En tanto, otro menor de 7 años que viajaba en la camioneta fue rescatado con vida y trasladado a un centro de salud. Según los primeros reportes, se encuentra fuera de peligro.