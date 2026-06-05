Continúa el ciclo “Pensar Paraná” en el Museo de la Ciudad con actividades por los 200 años

En el marco del bicentenario de Paraná, continúa el ciclo “Pensar Paraná”, una propuesta que reúne a historiadores, arquitectos y especialistas para reflexionar

sobre el pasado, presente y futuro de la ciudad en distintos espacios emblemáticos.

Las actividades se desarrollan durante todo el año y tienen como eje central la participación de vecinos y referentes locales. En esta oportunidad, el encuentro tuvo lugar en el Museo de la Ciudad.

Gisela Bahler

“Pensar Paraná es un ciclo que durante todo el año se va a estar desarrollando en distintos lugares emblemáticos”, explicó la Directora de Museos Municipales y Patrimonio Histórico, Gisela Bahler.

La iniciativa busca generar un espacio de debate y construcción colectiva: “Repensamos nuestro pasado para también pensar qué ciudad queremos y cómo la queremos”, agregó.

Un año de celebraciones y reflexión

El ciclo se enmarca en los 200 años de la ciudad, que cuenta con dos fechas clave: el 25 de junio y el 26 de agosto.

“Hay dos fechas emblemáticas para Paraná, el 25 de junio y el 26 de agosto, donde se celebran los 200 años”, señaló Bahler, y remarcó que el objetivo es extender las actividades durante todo el año.

En ese sentido, destacó la decisión de ampliar la propuesta: “Más allá de festejar el día, lo que quisimos hacer es convocar a los vecinos y vecinas a reflexionar”.

Recorridos, charlas y patrimonio

El ciclo incluye conferencias, recorridos guiados y exposiciones sobre distintos aspectos de la historia local. Entre las temáticas abordadas se encuentran espacios icónicos como el Club Social, el Parque Urquiza y el barrio ferroviario.

“Es un encuentro hermosísimo porque una de las temáticas es el club social, un lugar donde ha pasado la historia de la ciudad”, destacaron durante la jornada.

Además, se programan actividades abiertas a la comunidad. Por ejemplo, se anunció una visita guiada en Plaza de Mayo y el acceso al Teatro 3 de Febrero.

“Van a poder acceder también con una visita guiada adentro del teatro”, indicaron.

Próximas actividades

El ciclo continuará en distintos puntos de la ciudad. El próximo 19 de junio habrá una jornada especial en la Escuela Normal, centrada en la educación y su rol

histórico en Paraná.

“La escuela normal ha sido muy importante no solamente para Paraná sino para el desarrollo del país”, subrayaron.

Las charlas ya se realizaron en espacios como el Salón Mariano Moreno y el Teatro 3 de Febrero, y seguirán itinerando por diferentes sedes.

Identidad y futuro

Finalmente, Bahler destacó la importancia de valorar los espacios históricos y culturales de la ciudad.

“Paraná tiene lugares bellísimos, pero hay uno muy importante que es Puerto Viejo, porque la vida social, política y económica nace a través de un puerto”, sostuvo. Y concluyó: “Es un lugar donde hay que seguir sumándole valor y patrimonio cultural”.