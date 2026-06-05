Abrieron la inscripción para Juventud en Comunidad: financian proyectos con hasta $2,5 millones

El Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos lanzó una nueva edición de Juventud en Comunidad, una propuesta destinada a acompañar y financiar proyectos orientados a las juventudes de la provincia. La convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 14 de junio y está dirigida a municipios, comunas, organizaciones sociales y grupos comunitarios.

A través de la Dirección de Juventud, el Gobierno provincial busca fortalecer iniciativas que promuevan la inclusión, la participación y la autonomía de los jóvenes entrerrianos. El objetivo es respaldar acciones que surjan desde el territorio y que generen un impacto positivo en sus comunidades.

La edición 2026 de Juventud en Comunidad contempla distintos esquemas de financiamiento de acuerdo con las características de cada entidad participante, con montos que pueden alcanzar hasta los 2,5 millones de pesos.

Qué proyectos pueden acceder al financiamiento

Según se informó, los municipios y las organizaciones sociales formalmente constituidas, como clubes, cooperativas, asociaciones civiles o fundaciones, podrán solicitar aportes de hasta 2.500.000 pesos.

Por su parte, las comunas tendrán la posibilidad de acceder a financiamientos de hasta 2.000.000 de pesos. En tanto, los grupos asociativos o comunitarios que no cuenten con personería jurídica podrán presentar proyectos por un monto máximo de 1.500.000 pesos.

Desde el Ministerio señalaron que Juventud en Comunidad busca fortalecer espacios donde se trabaja de manera cotidiana con las problemáticas, intereses y necesidades de los jóvenes, transformando ideas en acciones concretas dentro de cada localidad.

Cómo realizar la inscripción

Los interesados deberán completar una preinscripción mediante los formularios disponibles en el portal web del Ministerio de Desarrollo Humano. Una vez finalizado el período de recepción de propuestas, el equipo técnico evaluará cada proyecto teniendo en cuenta su relevancia, la documentación presentada y el cumplimiento de los requisitos establecidos.

Las iniciativas seleccionadas serán notificadas por correo electrónico para avanzar con la presentación digital de la documentación requerida. Posteriormente, deberán completar el trámite con la entrega de la documentación original y las firmas correspondientes en la sede de la Dirección de Juventud, ubicada en la ciudad de Paraná.

Desde el organismo recomendaron que una sola persona centralice la elaboración y presentación de cada propuesta para facilitar el proceso administrativo. Además, indicaron que quienes necesiten asesoramiento sobre Juventud en Comunidad pueden comunicarse a través del correo electrónico oficial del programa, acercarse a las oficinas de la Dirección de Juventud o enviar consultas mediante WhatsApp.