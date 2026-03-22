Con plantas campamentiles, se fortalece la educación al aire libre en la provincia

Desde el Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos se impulsan propuestas pedagógicas en contacto con la naturaleza a través del programa Entre Ríos Acampa, que pone a disposición de las instituciones educativas ocho plantas campamentiles y ocho Espacios Educativos al Aire Libre (EEAL).

La iniciativa busca fortalecer la educación ambiental, el deporte y la convivencia escolar mediante experiencias formativas fuera del aula, brindando a los estudiantes la oportunidad de conectar con la naturaleza. La propuesta es gratuita y está abierta a todas las escuelas de la provincia de todos los niveles y modalidades.

Foto: Gobierno de Entre Ríos

Las plantas de campamento, dependientes del CGE, están ubicadas estratégicamente en Hernandarias, Santa Elena, Federal, Concordia, Villaguay, Victoria, Feliciano y Seguí permitiendo el acceso de escuelas de distintos puntos de la provincia. A estos espacios se suman los EEAL, que funcionan mediante convenios con municipios y entidades locales en Colonia Avellaneda, Diamante, General Ramírez, General Campos, Lucas González, Nogoyá, La Paz y Campichuelo (en Colonia Elía), donde se utilizan predios polideportivos con albergues acondicionados para actividades educativas.

La directora de Educación Física, Belén Nesa, explicó que para esta oferta educativa "se transformaron escuelas rurales en plantas de campamento". "Se trata de espacios que anteriormente quedaron sin matrícula por diversas razones y se fueron convirtiendo en lugares de aprendizaje y convivencia, disponibles para todas las instituciones educativas de la provincia", agregó.

Foto: Gobierno de Entre Ríos

En este marco, se incorporaron nuevas propuestas. En Seguí, el CGE y el municipio crearon una planta campamentil en la Escuela Nº 139 Leónidas Echagüe, que funciona como un Parque Educativo Sustentable en un predio de una hectárea destinado a actividades al aire libre. Asimismo, en San José de Feliciano se puso en marcha la Planta de Campamento y Senderismo Aprendiendo de la Naturaleza de Nuestra Zona, una iniciativa articulada entre el Centro de Educación Física Nº20 Marciano Piedrabuena y la Escuela Agrotécnica Nº52 Manuel Bernard, orientada a promover el cuidado del ambiente y del arroyo Feliciano.

Por otra parte, en el marco del programa Kayaks para Escuelas, el Parque Natural Provincial Islas y Canales Verdes del Río Uruguay, ubicado en Puerto Campichuelo (departamento Uruguay), amplió su propuesta educativa incorporando la modalidad de acampe. La iniciativa fortalece este ciclo lectivo con nuevas instalaciones en la isla Dolores, donde se sumaron sanitarios, senderos y un área acondicionada para campamentos, favoreciendo el aprendizaje en territorio y el conocimiento de la biodiversidad del río Uruguay.

Foto: Gobierno de Entre Ríos

Estas propuestas permiten a estudiantes de toda la provincia desarrollar experiencias directas en la naturaleza, integrando contenidos curriculares con prácticas de educación ambiental, recreación y vida en comunidad.

Para obtener más información, las instituciones interesadas en participar o visitar estos espacios pueden comunicarse al correo electrónico educacionfisicaentrerios.cge@entrerios.edu.ar