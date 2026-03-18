Una escuela rural de Ceibas será reparada para garantizar mayor seguridad y funcionamiento escolar

En el sur de la provincia avanzan gestiones para mejorar las condiciones edilicias de un establecimiento educativo cercano a Ceibas. El Gobierno de Entre Ríos realizó la apertura de sobres para ejecutar una obra en la Escuela Primaria N° 32 Tierra de Chanas, ubicada en el departamento Islas del Ibicuy. La intervención busca garantizar mayor seguridad para estudiantes, docentes y familias que forman parte de la comunidad educativa.

El edificio escolar se encuentra a unos cuatro kilómetros de Ceibas, sobre el camino que conecta con Ñancay. Desde el Estado provincial señalaron que el establecimiento cumple un rol clave para las familias de la zona rural. En ese contexto, las mejoras proyectadas responden a problemas detectados en la infraestructura vinculada al suministro de agua.

Obras para mejorar el servicio y la seguridad

El proyecto contempla reparaciones en la torre tanque y en el sistema de provisión de agua del establecimiento. Según se indicó, el deterioro de esas estructuras genera inconvenientes que pueden afectar el normal funcionamiento de las actividades escolares. Por ese motivo se planificó una intervención específica para solucionar la situación.

Escuela rural en Ceibas.

El trabajo técnico fue elaborado por el equipo zonal de Arquitectura del departamento Islas del Ibicuy. La planificación se realizó tras un relevamiento de las condiciones edilicias de la escuela ubicada cerca de Ceibas. A partir de ese diagnóstico se definieron las obras necesarias para garantizar condiciones seguras.

Licitación y plazos de ejecución

La apertura de sobres se llevó adelante en la Dirección General de Arquitectura y Construcciones, organismo dependiente del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura de Entre Ríos. Durante el acto administrativo se presentaron tres empresas interesadas en ejecutar la obra. El proceso permitirá avanzar con la evaluación de las ofertas y la posterior adjudicación.

El proyecto cuenta con un presupuesto oficial de 39.614.321 pesos. Según se informó, el plazo de ejecución previsto para los trabajos es de 60 días corridos una vez iniciadas las tareas.

Con estas obras, el Gobierno provincial busca mejorar las condiciones edilicias de la escuela ubicada en la zona de Ceibas. La intervención forma parte de un plan de mantenimiento y recuperación de edificios escolares en distintos puntos de Entre Ríos. La iniciativa apunta a garantizar espacios educativos seguros y adecuados para la comunidad.