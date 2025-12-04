Colón lanza la temporada de verano en el Balneario Inkier con múltiples propuestas

Será este domingo y habrá propuestas gastronómicas, música en vivo y artesanías. Mientras que el lunes 8 se realizará la tradicional bendición de las aguas.
La Municipalidad de Colón, a través de la Secretaría de Turismo y Cultura, realizará el domingo 7 de diciembre el acto oficial de inauguración de la temporada de verano 2025/2026 en el balneario Santiago Inkier. Las actividades continuarán el lunes 8 de diciembre con la tradicional bendición de las aguas en distintos puntos de la costa.
Desde las 16:00 se desarrollará en el balneario Santiago Inkier una propuesta integral que combinará cocina en vivo, artesanía y música en vivo, con degustación de productos locales. La jornada buscará poner en valor el trabajo de los emprendedores, artesanos y gastronómicos de Colón, mostrando la variedad de sabores y expresiones culturales que ofrece el destino durante todo el año.
A las 17:00 tendrá lugar el acto oficial de lanzamiento de la temporada de verano 2025/2026, con la presencia de autoridades municipales, representantes del sector turístico e instituciones de la comunidad. En ese marco se realizará la presentación formal de la temporada, destacando los principales atractivos, servicios y eventos previstos para los meses de mayor afluencia turística.
Las actividades continuarán el lunes 8 de diciembre con la tradicional bendición de las aguas, una ceremonia que se ha convertido en un símbolo del inicio de cada temporada estival en Colón. El cronograma previsto es el siguiente:
- 08:30 | Balneario Santiago Inkier
- 08:45 | Balneario Piedras Coloradas
- 09:00 | Complejo Termas Colón
En cada punto se llevará adelante una breve ceremonia religiosa y un mensaje de buenos deseos para vecinos y visitantes que eligen Colón como destino de descanso, recreación y turismo saludable.
Invitación a vecinos y turistas
Desde la Municipalidad se invita a toda la comunidad, a los prestadores turísticos y a quienes se encuentren visitando la ciudad a participar de las propuestas programadas para el domingo 7 y el lunes 8 de diciembre. El objetivo es compartir un inicio de temporada en un clima de encuentro, puesta en valor del río, las playas, la gastronomía y la cultura local, reafirmando a Colón como uno de los destinos turísticos más elegidos de la región.