Rock, emprendedurismo y gastronomía: la juventud copó el renovado “Juanele” de Paraná

Bajo una noche ideal de verano, el Centro Cultural Juan L. Ortiz se convirtió en el epicentro de la movida juvenil en la capital entrerriana. Luego de una postergación por razones climáticas, el ciclo impulsado por la Municipalidad de Paraná logró convocar a familias y jóvenes que disfrutaron de una propuesta que combinó música en vivo, diseño local y gastronomía regional.

Arte Joven en el Juanele (foto Elonce)

Arte Joven en el Juanele (foto Elonce)

La música estuvo a cargo de diversas agrupaciones locales que subieron al escenario con composiciones propias. Entre las bandas que formaron parte de la programación se destacaron Soraya, Trébol, Tábula Rasa e Insistentes, brindando un espectáculo de rock que fue seguido de cerca por vecinos de distintos barrios de la ciudad. "Es impresionante que podamos tener artistas locales que tengan sus propias composiciones", señaló una de las asistentes durante el evento.

La juventud copó el renovado Centro Cultural Juan L. Ortiz en Paraná

Al respecto, el subsecretario municipal de Cultura, Joaquín Arijón, subrayó la importancia de la puesta en valor del edificio y el espacio brindado a los nuevos talentos: "La juventud hoy tiene protagonismo y su propio lugar. Todos los emprendedores y gastronómicos son parte de este concepto de Arte Joven en el Juanele. La idea es poner en valor el talento de nuestra ciudad con una agenda accesible, libre y gratuita".

Arte Joven en el Juanele (foto Elonce)

Arte Joven en el Juanele (foto Elonce)

La voz de Soraya cautivó al público joven

El escenario del renovado Centro Cultural Juan L. Ortiz fue testigo del ascenso de nuevas voces en la escena regional. En el marco del encuentro "Arte Joven", la cantante Soraya, de 23 años y oriunda de Villa Clara, se llevó los aplausos de una nutrida concurrencia que destacó su particular propuesta de fusión musical.

Acompañada por el músico Mario Gastaldi, la joven presentó una grilla que alternó composiciones de su autoría con reinterpretaciones de artistas icónicos. "Cantamos un par de canciones mías y otras versiones de Violeta Parra, Gustavo Pena y Gustavo Cerati", explicó la intérprete tras su actuación, subrayando la importancia de contar con el apoyo institucional para la visibilidad de los artistas locales en Entre Ríos.

La voz de Soraya cautivó al público joven en el "Juanele"

Respecto a su llegada al ciclo, Soraya agradeció la convocatoria de la Municipalidad de Paraná y destacó el respaldo que reciben los talentos emergentes en estos espacios. Para este 2026, la artista proyecta un crecimiento profesional orientado a la producción de material audiovisual. "Me encantaría grabar cosas y editar videos de los toques en vivo que hemos hecho con el formato banda", adelantó.

Por su parte, Gastaldi, quien compartió escenario en formato dúo, resaltó el valor de trabajar sobre obras inéditas. "Para mí siempre es un desafío trabajar con canciones nuevas y propias, porque lo que sale de ahí es todo tuyo; uno busca aportar a cada tema", señaló el músico, quien confirmó que ya se encuentra encaminado un proyecto de banda completa para acompañar la voz de Soraya.

Arte Joven en el Juanele (foto Elonce)

Tras su paso por el escenario, los artistas permanecieron en el predio para acompañar la jornada, que estuvo marcada por una fuerte impronta de rock local. Ambos coincidieron en que su deseo para este año es continuar compartiendo música y consolidar su lugar en los escenarios de la capital provincial y zonas aledañas.

Emprendedurismo y gastronomía

La feria de emprendedores fue uno de los puntos altos de la velada. En las inmediaciones del recuperado edificio ferroviario, se instalaron stands con productos artesanales que variaron desde accesorios en porcelana fría y bijouterie hasta tejidos en macramé. "Hace un año que me dedico a esto; me registré en Arte Joven y desde ahí siempre participo", comentó una de las jóvenes feriantes, quien destacó el acompañamiento de su familia y la posibilidad de visibilizar sus creaciones en estos espacios públicos.

Arte Joven en el Juanele (foto Elonce)

Además del rock, el patio gastronómico, con la tradicional oferta de choripanes y comidas al paso, fue el lugar elegido por las familias para cenar "bajo las estrellas". Desde el municipio recordaron que la actividad en el "Juanele" se complementa con la peña folclórica en Sala Mayo y que este viernes las actividades continuarán con el Festival Popular en Bajada Grande, a partir de las 20, consolidando una agenda cultural cargada para el fin de semana.