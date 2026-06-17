Abren las inscripciones para financiar proyectos de centros de estudiantes.

Se abre la inscripción para el programa que financia proyectos socio-comunitarios impulsados por centros de estudiantes de nivel secundario y terciario de toda la provincia. La convocatoria estará abierta hasta el 24 de junio.
La Dirección de Juventud del Ministerio de Desarrollo Humano abre la inscripción para el programa que financia proyectos socio-comunitarios impulsados por centros de estudiantes de nivel secundario y terciario de toda la provincia. La convocatoria estará abierta hasta el 24 de junio.
La iniciativa apunta a que sean los propios jóvenes quienes identifiquen problemáticas de su comunidad y lideren las respuestas a través de la elaboración de proyectos colectivos.
Por medio de aportes económicos no reintegrables de hasta 1.000.000 de pesos, los centros de estudiantes pueden diseñar y ejecutar proyectos con impacto real en su entorno, abordando temáticas como salud mental y fortalecimiento de lazos sociales, salud sexual y reproductiva, cultura y arte, educación, empleo y formación profesional, democracia y participación ciudadana, desarrollo tecnológico y cuidado del ambiente.
Pueden participar los centros de estudiantes de instituciones educativas de nivel secundario, terciario no universitario y carreras de educación no formal de más de un año de duración, radicadas en Entre Ríos, que estén inscriptos en el Registro Único Provincial de Centros de Estudiantes creado por la Ley Provincial N° 10.215. Cada centro deberá designar a un docente de la institución como responsable del proyecto presentado.
El financiamiento puede destinarse a gastos de capital, gastos corrientes o una combinación de ambos, según lo que cada iniciativa declare en su documentación. La inscripción se realiza a través de un formulario online disponible en: forms.comunicacionentrerios.com/f/379
Por consultas durante el armado de las propuestas, los interesados pueden escribir al correo electrónico lajuventudenelcentro@gmail.com , acercarse a las oficinas en Paraná (Andrés Pazos 242) o enviar un mensaje de WhatsApp al número (0343) 156110925, una línea que funciona de manera exclusiva para mensajes de texto.