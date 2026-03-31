Ya no se esconden: Nico Vázquez a los besos con su nueva novia

El actor Nico Vázquez vivió una noche destacada en los Premios ACE, donde la obra “Rocky” fue reconocida con importantes galardones y se consolidó como una de las producciones más valoradas de la temporada teatral.

En ese contexto, uno de los momentos que más repercusión generó fue cuando el propio Nico Vázquez se mostró a los besos con su compañera de elenco, Dai Fernández, en medio de los festejos sobre el escenario.

La escena se dio tras la consagración de la obra, en una jornada marcada por la emoción y el reconocimiento al trabajo del equipo.

La consagración de “Rocky” y un momento que llamó la atención

Durante la ceremonia, la producción obtuvo premios en distintas categorías, incluido el ACE de Oro, lo que llevó al elenco a subir al escenario en reiteradas ocasiones.

En medio de esa celebración, el gesto entre Nico Vázquez y Dai Fernández quedó registrado y rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche.

Nico Vázquez y Dai Fernández. Foto: RSFotos

El actor compartió ese instante frente al público, en un clima de festejo colectivo tras el reconocimiento recibido por la obra, según informó Infobae.

Discursos, emociones y agradecimientos

Más allá de ese episodio, la noche también estuvo marcada por discursos cargados de emoción por parte de Nico Vázquez, quien hizo referencia a su recorrido profesional y al trabajo del equipo.

El actor destacó el esfuerzo detrás de la producción y remarcó el valor del teatro como espacio de encuentro con el público.

También dedicó palabras a personas cercanas, en un contexto donde combinó lo profesional con lo personal durante una ceremonia que reflejó distintos aspectos de su presente.

De esta manera, la presentación de “Rocky” en los Premios ACE no solo dejó reconocimientos, sino también imágenes que trascendieron el ámbito teatral y se instalaron en el centro de la atención.