Wanda Nara mostró los resultados de su última cirugía

Wanda Nara generó un gran revuelo en las redes sociales tras compartir varias fotos en las que se muestra luciendo los resultados de su última cirugía estética.

Wanda Nara mostró su nueva figura. Instagram

En las imágenes, la mediática optó por posar con ropa interior negra y, junto a ellas, escribió la frase “Sin estado”, dejando a sus seguidores sorprendidos por su osadía.

Wanda Nara. Instagram

Este posteo se da en el marco de una semana marcada por la controversia, ya que varios usuarios la habían acusado previamente de abusar de los retoques digitales en sus publicaciones.

La selfie de frente de Wanda Nara. Instagram

El posteo que causó revuelo

Sin embargo, el gran impacto llegó cuando Wanda Nara compartió otro posteo en el que se muestra sin faja, dejando en evidencia la silueta de su cintura. En la imagen, se puede ver a la mediática luciendo un top deportivo negro y una tanga de encaje rosa, mientras está recostada en lo que parece ser su hogar. Este es el primer post desde su paso por el quirófano en el que se muestra de esta manera, sin las prendas de compresión que la habían acompañado en sus publicaciones anteriores.

La foto subida de tono de Wanda Nara. Instagram

El detalle que no pasó desapercibido fue la clara definición de su figura, con un contorno de cintura bien marcado. Los usuarios no tardaron en reaccionar, dejando comentarios de todo tipo en la publicación. Mientras algunos admiraron su figura, otros no dudaron en señalar lo que percibieron como un exceso de retoque digital. “La que puede, puede”, escribió una seguidora, mientras que otro comentó “Soporten... ¡Quedó divina!”. También hubo críticas como “Hay un poco de foto en tu filtro” o “Ni mi ex miente tanto”, lo que demuestra la división de opiniones que la imagen suscitó.

Wanda Nara de perfil. Instagram

La controversia por sus labios

Horas antes de esta publicación, Wanda Nara había compartido una foto en la que aparecía luciendo ropa deportiva. Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus seguidores fueron sus labios. Los comentarios no se hicieron esperar y muchos de sus seguidores cuestionaron si había recurrido a algún retoque en esta zona de su rostro. “Wan, ¿qué tenés en la boca?”, preguntó uno de los seguidores, mientras que otro, haciendo referencia a su aspecto, bromeó: “¿Le picó una abeja en los labios?”.

Wanda Nara y sus labios. Instagram

Los comentarios continuaron con “¿Quién te hizo la boquita?”, lo que demuestra que la mediática no deja de ser el centro de atención, no solo por sus fotos, sino por la constante especulación sobre sus tratamientos estéticos.

Esta publicación forma parte de una serie de post que la mediática ha compartido en sus redes sociales últimamente, en los cuales se ha mostrado más relajada y natural. Aunque en muchas ocasiones sus seguidores halagan su figura, también es común que surjan dudas y comentarios sobre el uso de filtros y retoques digitales, una práctica frecuente en las celebridades del mundo digital. (Con información de TN Estilo)