Espectáculos Dolor en la moda internacional

Valeria Mazza despidió a Giorgio Armani: “una privilegiada de que me hayas elegido”

La supermodelo argentina expresó su pesar por la muerte de Giorgio Armani. Valeria Mazza recordó al diseñador italiano como una figura clave de su carrera y su vida personal. Su emotivo testimonio.

4 de Septiembre de 2025
Valeria Mazza y Alejandro Gravier con Giorgio Armani y su hija Taina.
Valeria Mazza y Alejandro Gravier con Giorgio Armani y su hija Taina. Foto: (Infobae).

La noticia de la muerte de Giorgio Armani conmocionó al mundo de la moda y resonó con especial fuerza en la Argentina, donde Valeria Mazza fue una de sus grandes musas. La top model, que alcanzó notoriedad en las pasarelas internacionales en la década del 90, fue elegida por el diseñador italiano en los inicios de su carrera, iniciando una relación profesional y personal que marcó hitos en la moda y en su propia vida.

El posteo de Valeria Mazza para despedir a Giorgio Armani.
El posteo de Valeria Mazza para despedir a Giorgio Armani.

 

En pleno rodaje del programa Bailando con las Estrellas en Madrid, Mazza expresó su conmoción. “Recibí la noticia con mucha tristeza y sorpresa. Lo primero que hice fue comunicarme con su familia y allegados de la empresa”, relató a Teleshow, visiblemente afectada.

 

“Giorgio deja un sello imborrable en el mundo de la moda. Me siento una privilegiada de que me haya elegido, fue parte muy importante de mi carrera y de mi vida”, añadió la supermodelo, antes de recordar un momento inolvidable: “Nos vistió a Alejandro y a mí para nuestro casamiento. Se va un grande de la moda, el rey Giorgio, y para mí, una persona muy querida”.

Los ojos de la moda nuevamente se posaron en Valeria Mazza al arribar al desfile de Armani.
Los ojos de la moda nuevamente se posaron en Valeria Mazza al arribar al desfile de Armani.

 

Proyectos que quedaron en suspenso

 

Valeria también reveló que, hasta poco antes de la muerte del diseñador, mantenía contacto por proyectos conjuntos. “Este año, Armani estaba cumpliendo cincuenta años como marca y se pusieron en contacto conmigo para pedirme permiso por unas fotos que iban a salir en un libro muy especial. También me habían invitado al Festival de Venecia, que fue el sábado pasado, donde hicieron un evento increíble por los cincuenta años en el que no pude estar”, lamentó.

Valeria Mazza, acompa&ntilde;ada por su hijo Benicio y su marido, Alejandro Gravier, en el front row del desfile de Armani.
Valeria Mazza, acompañada por su hijo Benicio y su marido, Alejandro Gravier, en el front row del desfile de Armani.

 

La modelo reconoció que el próximo gran encuentro estaba previsto para fines de septiembre. “Ya estábamos organizando todo para el 28 de septiembre en Milán, que iba a ser el desfile de él. La verdad es que ahora no sé qué pasará”, confió.

 

En sus redes sociales, Mazza también le dedicó un mensaje de despedida. “Hasta siempre Giorgio, serás recordado por tu estilo, por tus diseños, dejás un sello imborrable en la moda”, escribió. Y agregó: “Yo te despido con un Grazie porque me elegiste. Aprendí mucho de tu clase, tu elegancia y tu simpatía”.

Armani no gustaba de trabajar con supermodelos, pero como &eacute;l mismo lo aclar&oacute; alguna vez: "Valeria es Valeria".
Armani no gustaba de trabajar con supermodelos, pero como él mismo lo aclaró alguna vez: "Valeria es Valeria".

 

Una historia marcada por la moda y la elegancia

 

La relación entre ambos se transformó en un vínculo entrañable, sellado por desfiles, campañas y la confianza mutua. “En mi memoria quedarán por siempre cada desfile, cada sonrisa tuya y el gran amor con el que hiciste mi vestido de boda”, remarcó.

 

Durante la última Fashion Week en Milán, la modelo argentina participó del homenaje al diseñador acompañada por su esposo Alejandro Gravier y su hijo Benicio. Valeria se mostró con un conjunto sastrero azul marino y una blusa de tul transparente con aplicaciones florales, mientras completó su look con un bolso plateado metalizado de la casa Armani, un gesto de tributo a su mentor y amigo.

La cl&aacute;sica postal de Valeria Mazza en la pasarela luciendo un vestido de Armani.
La clásica postal de Valeria Mazza en la pasarela luciendo un vestido de Armani.

 

La postal quedó grabada en las cámaras: una Valeria Mazza radiante, homenajeando en vida al hombre que dejó una marca imborrable en la historia de la moda. Con su partida, Giorgio Armani se convirtió en leyenda, y la supermodelo argentina en una de las voces más sentidas de su despedida. (Con información de Infobae)

Giorgio Armani Valeria Mazza Moda
Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso