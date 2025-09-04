Valeria Mazza despidió a Giorgio Armani: “una privilegiada de que me hayas elegido”

La noticia de la muerte de Giorgio Armani conmocionó al mundo de la moda y resonó con especial fuerza en la Argentina, donde Valeria Mazza fue una de sus grandes musas. La top model, que alcanzó notoriedad en las pasarelas internacionales en la década del 90, fue elegida por el diseñador italiano en los inicios de su carrera, iniciando una relación profesional y personal que marcó hitos en la moda y en su propia vida.
En pleno rodaje del programa Bailando con las Estrellas en Madrid, Mazza expresó su conmoción. “Recibí la noticia con mucha tristeza y sorpresa. Lo primero que hice fue comunicarme con su familia y allegados de la empresa”, relató a Teleshow, visiblemente afectada.
“Giorgio deja un sello imborrable en el mundo de la moda. Me siento una privilegiada de que me haya elegido, fue parte muy importante de mi carrera y de mi vida”, añadió la supermodelo, antes de recordar un momento inolvidable: “Nos vistió a Alejandro y a mí para nuestro casamiento. Se va un grande de la moda, el rey Giorgio, y para mí, una persona muy querida”.
Proyectos que quedaron en suspenso
Valeria también reveló que, hasta poco antes de la muerte del diseñador, mantenía contacto por proyectos conjuntos. “Este año, Armani estaba cumpliendo cincuenta años como marca y se pusieron en contacto conmigo para pedirme permiso por unas fotos que iban a salir en un libro muy especial. También me habían invitado al Festival de Venecia, que fue el sábado pasado, donde hicieron un evento increíble por los cincuenta años en el que no pude estar”, lamentó.
La modelo reconoció que el próximo gran encuentro estaba previsto para fines de septiembre. “Ya estábamos organizando todo para el 28 de septiembre en Milán, que iba a ser el desfile de él. La verdad es que ahora no sé qué pasará”, confió.
En sus redes sociales, Mazza también le dedicó un mensaje de despedida. “Hasta siempre Giorgio, serás recordado por tu estilo, por tus diseños, dejás un sello imborrable en la moda”, escribió. Y agregó: “Yo te despido con un Grazie porque me elegiste. Aprendí mucho de tu clase, tu elegancia y tu simpatía”.
Una historia marcada por la moda y la elegancia
La relación entre ambos se transformó en un vínculo entrañable, sellado por desfiles, campañas y la confianza mutua. “En mi memoria quedarán por siempre cada desfile, cada sonrisa tuya y el gran amor con el que hiciste mi vestido de boda”, remarcó.
Durante la última Fashion Week en Milán, la modelo argentina participó del homenaje al diseñador acompañada por su esposo Alejandro Gravier y su hijo Benicio. Valeria se mostró con un conjunto sastrero azul marino y una blusa de tul transparente con aplicaciones florales, mientras completó su look con un bolso plateado metalizado de la casa Armani, un gesto de tributo a su mentor y amigo.
La postal quedó grabada en las cámaras: una Valeria Mazza radiante, homenajeando en vida al hombre que dejó una marca imborrable en la historia de la moda. Con su partida, Giorgio Armani se convirtió en leyenda, y la supermodelo argentina en una de las voces más sentidas de su despedida. (Con información de Infobae)