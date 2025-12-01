Sydney Sweeney, la actriz de Euphoria, se disfrazó de la dragona de "Shrek" y causó furor

REDACCIÓN ELONCE
Sydney Sweeney sorprendió a sus seguidores al vestirse de la dragona de Shrek en una fiesta temática. La actriz se robó todas las miradas con su sexy disfraz y su participación en un evento inspirado en la famosa película.
La actriz Sydney Sweeney, de 28 años, está siendo noticia por su divertida semana de celebraciones, la cual compartió con sus seguidores en Instagram. A través de una serie de publicaciones, mostró cómo disfrutó no solo del tradicional Thanksgiving –Día de Acción de Gracias-, sino de toda una semana llena de eventos y escapadas.
La publicación, que fue acompañada por el título "Friendsgiving week", reflejaba la alegría de reunirse con sus amigos y participar en actividades diversas, incluidas visitas a los parques de Disney en Orlando y una rara participación en un concurso de ortografía.
Sin embargo, lo que realmente cautivó a los fans fue la fiesta temática que Sydney organizó y en la que participó. En lugar de una típica celebración de Thanksgiving, la actriz optó por un tema de 'Shrek' y se vistió de la Dragona, el personaje que escupe fuego y que se enamora de Burro en las populares películas de animación. Su disfraz se llevó todos los elogios por ser divertido, creativo y, por supuesto, muy sexy.
Un descanso lleno de diversión y sorpresas
Durante su descanso, Sydney aprovechó para disfrutar de la magia de Disneylandia, uno de los destinos más icónicos del mundo, y también se escapó a una isla, disfrutando de la compañía de su grupo de mejores amigas. Las fotos compartidas mostraban a la actriz participando en un concurso de ortografía, aunque este hecho causó algo de sorpresa entre los fans, ya que no es algo que se asocie normalmente a las celebraciones típicas de la festividad.
En algunas fotos publicadas por los paparazzi, se pudo ver que Sydney estaba acompañada de su manager musical, Braun, aunque en su publicación de Instagram, el empresario no aparece, lo que ha dejado a muchos seguidores especulando sobre su relación.
Una semana llena de risas y nostalgia
Las imágenes de Sydney en el disfraz de Dragona fueron las que más se viralizaron en las redes sociales, convirtiéndose en tendencia rápidamente. De esta forma, la actriz ha logrado captar la atención de sus seguidores no solo por sus momentos de descanso, sino por su divertida y original manera de celebrar los días festivos, mostrando que también tiene tiempo para la diversión y la nostalgia de sus películas favoritas.
Al parecer, este tipo de escapadas y celebraciones forman parte de la rutina de la actriz para desconectar de las polémicas que han marcado su año y para disfrutar de su círculo cercano. Sin duda, una forma diferente y alegre de cerrar el 2025.