“Soy bastante vengativa”, aseguró La China Suárez: los escándalos y el inicio del romance con Icardi

"Soy muy hiriente aunque no levanto la voz pero digo cosas que después me arrepiento", aseguró la actriz durante una entrevista con Mario Pergolini, tras su llegada al país desde Turquía. En compañía del futbolista, Eugenia habló sobre su vida en pareja y si planean casarse.
Recién llegada al país desde Turquía, Eugenia “La China” Suárez se vio envuelta en un intenso revuelo mediático por los conflictos generados en torno a la promoción de Hija del fuego: la venganza de la bastarda, la nueva ficción que protagoniza para Disney+.
A pesar de la polémica, la actriz logró resolver su agenda de cara al estreno de su nuevo proyecto el próximo 19 de noviembre y -tras no concretar entrevistas en OLGA ni en Luzu TV- estuvo presente en Otro Día Perdido (El Trece), el ciclo de Mario Pergolini, donde habló de su presente profesional y sentimental.
Para la entrevista, Eugenia se inclinó por un sofisticado vestido en tono beige, con cuello tortuga adornado con puntilla en la parte delantera. Además, la pieza destacó por su caída uniforme y por un centro confeccionado en tela lisa que reforzó la elegancia del diseño.
En tanto, Mauro Icardi -quien acompañó a la actriz en su compromiso laboral e incluso intervino en la charla con el conductor- eligió un look clásico e informal: pantalón de jean negro, remera beige a tono con el vestido de su pareja y una camisa con amplios bolsillos frontales y detalles en negro y plateado.
Así, luego de una bienvenida cordial, la actriz aludió al impacto mediático que provocan sus decisiones y a la imagen negativa que le atribuyen los rumores en torno a su vida personal, al solicitar específicas exigencias como lentes de sol para que el conductor no la mirara a los ojos y confites rojos en vez de verdes como habían preparado especialmente para ella.
Minutos más tarde, el ciclo televisivo presentó el tráiler de Hija del fuego: la venganza de la bastarda (Disney+), y Pergolini insinuó que la actriz comparte similitudes con Letizia, su personaje, quien al llegar a un pueblo de la Patagonia se vuelve pieza central de una sangrienta venganza al poner en marcha un plan cargado de brutales crímenes.
"¿Vos decís que hay similitudes? No. De hecho, debería empezar a vengarme un poco más. Estoy con ganas de vengarme", lanzó Suárez, filosa.
Rápidamente, sus palabras causaron tensión en el estudio y la actriz, aclaró: "No de nadie puntual".
Aprovechando el momento, Pergolini le preguntó si se considera una persona vengativa. "En la vida real, si. Pero también hay un perfil que la gente conoce, mi versión más callada, que soy de decir: 'No, de eso no hablo' pero, si....soy bastante vengativa", afirmó Eugenia.
"Soy muy hiriente aunque no levanto la voz pero digo cosas que después me arrepiento. No soy de arrepentirme pero si, me voy a la mier.., Es decir, busco exactamente que decir", reconoció a continuación.
Al ser consultada sobre su decisión de enfrentar los rumores que circulan en redes sociales sobre su vida privada y el impacto mediático que generan, la China Suárez planteó: "Yo soy impulsiva y muchas veces me callo y he dejado pasar muchas cosas como chistecitos pero por ahí, un día me levantó cruzada y agarró Twitter, y lo pongo. Soy asi".
"De hecho, Mauro lo sabe. Él me tiene que sacar el teléfono de la mano. Igual...nunca me mandé tantas cag.... con el celular e incluso, podría haber sido mucho peor. ¿Qué fue lo tan grave que hice? Contestar", manifestó.
Sobre como tiende a regular la forma de manejarse en redes y lo que contesta a través de ellas, Suárez aseveró: "Hay veces que dije: 'Me fui a la mier....' pero me la banco bastante bien porque no me queda otra. Y mucho más si me hice la picante".
Sobre los inicios de su romance
Luego, el conductor le preguntó a la actriz sobre la posibilidad de casarse con el delantero del Galatasaray. No obstante, Eugenia subrayó que solo contemplará formalizar el vínculo cuando el divorcio entre Mauro Icardi y Wanda Nara esté finalizado.
Minutos más tarde, el delantero del Galatasaray le regaló una camiseta del equipo turco a Mario Pergolini y se unió a la charla, revelando que conoce a Suárez desde 2021, aunque confirmaron mantener un vínculo sentimental en diciembre de 2024.
Entonces, al ser consultado sobre si su memoria excepcional estaba ligada a un carácter rencoroso, Icardi aclaró: "No, pero me guardo y me acuerdo de todo".
"Sos re rencoroso", le hizo saber Suárez al oír sus palabras. De este modo, Mauro contó que cuando discuten, suelen tomarse 2 o 3 días de distancia para calmar los ánimos y luego retomar la dinámica habitual de su relación.
Respecto a cómo viven su presente sentimental en Turquía, Icardi detalló: "Somos muy pegotes. Ella (Eugenia) siempre quiere que esté en casa".
Además, la actriz destacó que se autopercibe como una gran apasionada por el fútbol y remarcó que ya se aprendió los cánticos en turco por lo que vive los encuentros de Mauro con el Galatasaray con gran intensidad.
“Tengo la suerte de que la gente turca me quiere mucho, y desde que ella llegó, la idolatraron. Esa es una de las cosas que la ayudó mucho, porque hubo veces que ella no quería estar ni aparecer”, expresó Icardi sobre el recibimiento que tuvo Suárez en Estambul como su pareja tras la separación con Wanda Nara.
Poco después, Eugenia recordó los inicios de su relación, cuando los vinculaban en los medios tras el escandaloso Wandagate: "Para mi 'Icardi' era una mala palabra. Cuando explotó todo y paso todo eso, no hablamos más. Así que yo solo me enteraba de todo por la tele o redes, y no me lo podían nombrar".
"Mi entorno siempre me decía que íbamos a terminar juntos y yo no entendía porque me lo decían pero él (Mauro) es el mejor. Deja la vara demasiado alta o yo la tenía muy baja", manifestó la actriz, con humor.
En este contexto, Eugenia contó que el lujoso regalo que Icardi le hizo por su primer aniversario, una exclusiva cartera de Hermés, surgió luego de que ella le expresara su deseo de tenerla: "Ya que él escuchara que yo la había visto y que era mi color favorito, pero que había una espera de un año y medio....me hizo sentir que tenía un hombre que está pendiente y escucha lo que necesito".
Al retomar la curiosidad sobre un eventual matrimonio, Mauro señaló que su divorcio con Wanda Nara estaría finalizado para marzo de 2026, coincidiendo con el mes de cumpleaños de Eugenia Suárez.
"Primero me tengo que divorciar pero estamos esperando eso. El trámite ya está hecho desde el año pasado y cuando salga lo vamos a festejar", deslizó Icardi, filoso.
Con ironía, Suárez agregó: "Lo bueno es que fue tranquilo. Pero es lo más importante...ponerse de acuerdo con el ex", refiriéndose a los escándalos que rodearon la separación entre el futbolista y la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe).
"Pero vamos empezar a planearlo (el casamiento) una vez que me divorcie", sostuvo Mauro.
Con un dejo de humor, la China Suárez concluyó: "Ya es todo un avance que diga eso porque no es un tema que hablemos mucho", evidenciando que el matrimonio no es un tema habitual en sus conversaciones privadas. (fuente Clarín)