Silvina Escudero habló del duro proceso que atraviesa en su búsqueda de ser mamá

Silvina Escudero volvió a hablar del duro proceso que atraviesa en su búsqueda de convertirse en madre, una experiencia que ha marcado profundamente su vida personal. En diciembre de 2023 había preocupado a sus seguidores con mensajes que reflejaban un momento delicado y, en febrero de este año, reveló públicamente que había perdido un embarazo.
Ahora, en una entrevista junto a Nazarena y Barbie Vélez, la bailarina se animó a abrir su corazón y compartió cómo vive este duelo junto a su marido Federico, con quien se casó en 2022. Sus declaraciones, cargadas de emoción, reflejaron tanto el dolor como la fortaleza con la que intenta atravesar este camino.
Antes de hablar sobre el presente, Escudero recordó el difícil momento que vivió con su hermana Vanina, con quien logró recomponer el vínculo. “La familia para mí es todo, lo único importante. El año pasado fue muy difícil”, expresó en el ciclo Storytime (Bondi Live).
Entre duelos y resiliencia
Consultada sobre su situación personal, la artista se emocionó y dejó en claro la complejidad de lo que está viviendo. “Siento que estoy en un momento bisagra. Vengo de años muy complicados y trato de poner el pecho…”, señaló con la voz entrecortada. Ante la repregunta de Nazarena sobre si se refería a la maternidad, reconoció: “Sí. Pasamos por muchos duelos, situaciones muy tristes y con mucha angustia”.
La bailarina confesó que, aunque en sus redes suele mostrarse feliz, la realidad es muy distinta: “Trato de mostrar alegría en mis redes, pero muchas veces no está. Vengo recorriendo un camino muy largo, de muchos años”, admitió. Y aclaró que lo que contó públicamente fue solo una parte de lo que atravesó: “Conté la pérdida de un embarazo, pero no fue la única. Y es devastador, sobre todo para la mujer que pone el cuerpo, que deja trabajos y responsabilidades”.
A partir de su testimonio, Silvina recibe mensajes de mujeres y hombres que atraviesan procesos similares. “Me escriben parejas destrozadas, maridos que me dicen que no saben cómo levantar a sus esposas de la cama. Nos acompañamos desde la intimidad de las redes”, relató, poniendo en palabras la sororidad y contención que surgió en su comunidad virtual.
Terapia, resiliencia y proyectos
A pesar del dolor, Escudero intenta sostener una mirada positiva sobre la vida y lo que le toca atravesar. “En mis historias muestro alegría porque entiendo que la vida es así. A mí me tocó esta y a otros les toca otra distinta. No es lo que queremos, es lo que es. Y tenemos que hacer lo mejor con eso. ¿Qué hago llorando en la cama?”, reflexionó.
En esa búsqueda de herramientas, destacó la importancia de la terapia y confesó que incluso pensó en escribir un libro sobre su experiencia, aunque lo ve con dificultad. “Siempre alguien se puede sentir lastimado. Escucho hablar de maternidad y me dan bronca algunas cosas, porque si no lo viviste, no lo entendés. Yo entré 22 veces a un quirófano en tres años. Soy positiva, pero hay momentos en que el brillo se apaga”, reconoció.
Finalmente, con el mismo tono sincero y valiente con el que habló durante toda la entrevista, concluyó: “Hicimos un montón de cosas, pero prefiero no contarlo. Lo cierto es que este camino es muy duro”. Una declaración que refleja la complejidad de su lucha, pero también la entereza con la que enfrenta uno de los desafíos más difíciles de su vida. (Con información de TN)