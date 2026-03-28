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Santiago Martínez tras ser condenado: "No me hago cargo de intentar matar a la mujer que amaba"

Santiago Martínez habló tras ser condenado por intento de femicidio contra Emily Ceco y cuestionó el fallo judicial.

28 de Marzo de 2026
Fue condenado a la pena de 15 años de prisión de cumplimiento efectivo.
Fue condenado a la pena de 15 años de prisión de cumplimiento efectivo.

Santiago Martínez habló tras ser condenado por intento de femicidio contra Emily Ceco y cuestionó el fallo judicial.

Tras la condena en su contra, Santiago Martínez habló públicamente luego de ser sentenciado a 15 años de prisión por intento de femicidio contra Emily Ceco. El joven utilizó sus redes sociales para fijar postura sobre el caso que tuvo amplia repercusión y que se originó tras su relación con la víctima, a quien conoció en el reality Love is Blind.

 

En su descargo, el condenado aseguró que no busca justificar la violencia, aunque reconoció parte de los hechos. “Fui el primero en reconocer mi error y pedir disculpas en privado. Hoy públicamente me hago cargo de lo que hice”, afirmó en su publicación.

Sin embargo, rechazó de manera categórica la acusación principal que derivó en la pena: “No quiere decir que me haga cargo de intentar matar a la mujer que amaba. Todo eso fue infundado”, sostuvo, marcando su desacuerdo con la calificación de tentativa de femicidio.

 

Cuestionamientos al proceso judicial

En su mensaje, Martínez también apuntó contra el proceso judicial que derivó en su condena. Según manifestó, la sentencia se basó en una reconstrucción de los hechos que, a su entender, no refleja lo sucedido.

“Jamás hubo peligro de muerte y ella siempre estuvo libre de hacer lo que quisiera. Nunca ejercí la manipulación y el control que dicen”, escribió, en relación a los informes y testimonios presentados durante el juicio. Además, calificó la situación como una “escena montada”.

 

El joven también cuestionó el rol de los medios de comunicación y del abogado de la denunciante, señalando que la cobertura influyó en la percepción pública del caso.

 

Posible apelación y fuerte repercusión

En el cierre de su descargo, dejó abierta la posibilidad de apelar la sentencia. “Espero que la Justicia me juzgue con pruebas reales y no basándose en un relato”, concluyó.

 

La condena a 15 años de prisión de cumplimiento efectivo fue dictada por tentativa de femicidio, privación ilegal de la libertad y lesiones reiteradas, en un caso que generó un fuerte impacto social.

Temas:

santiago martínez Emily Ceco reality love is blind
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