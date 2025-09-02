Revelaron detalles sobre el casamiento de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

Nicolás Cabré y Rocío Pardo darán un paso más en su historia de amor y se casarán a fin de año. La fecha elegida para el gran evento será el viernes 5 de diciembre, y ambos ya están inmersos en los preparativos para lo que promete ser una de las bodas más comentadas del espectáculo argentino.
Según revelaron en Puro Show, la celebración se llevará a cabo en un escenario soñado: una estancia exclusiva en la zona del Valle de Punilla, muy cerca de Villa Carlos Paz, donde la pareja se instalará durante la temporada de verano para trabajar.
El casamiento, que tendrá como telón de fondo la naturaleza cordobesa, reflejará el perfil bajo que la pareja intenta mantener, pero sin dejar de lado el lujo y la exclusividad que marcarán la jornada.
Un lugar soñado en medio de la naturaleza
El lugar elegido para la boda es la Estancia Bosque Alegre, una casona colonial que combina historia y naturaleza. En el predio se encuentra un salón de fiestas con capacidad para 400 invitados, lo que permitirá que el evento se convierta en un verdadero encuentro multitudinario entre familiares, amigos y personalidades del ambiente artístico.
Además de la amplitud del espacio, la estancia cuenta con la posibilidad de hospedar hasta 28 personas, lo que significa que algunos invitados selectos podrán quedarse durante todo el fin de semana para prolongar la celebración.
El costo del cubierto está estipulado en 100 dólares por persona, aunque trascendió que gran parte del evento podría concretarse a través de canjes publicitarios, una práctica cada vez más común entre las celebridades y que la pareja ya estaría utilizando para su nueva casa.
Vestidos, trajes y detalles de la boda
Mientras avanzan los preparativos del casamiento, Rocío Pardo compartió con sus seguidores un adelanto muy especial: ya tuvo su primera prueba de vestido de novia con la diseñadora Ana Pugliesi, quien estará a cargo de crear la pieza más esperada del evento. La joven mostró en redes algunos detalles de la jornada, sin revelar aún el diseño final.
Por su parte, el traje del novio estará en manos de Daniel Casalnovo, reconocido diseñador que ha vestido a numerosas figuras del espectáculo. De este modo, Cabré también tendrá un atuendo a la altura de una noche que quedará en el recuerdo.
Con la fecha marcada en el calendario y cada detalle en marcha, la boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo promete reunir glamour, romanticismo y un entorno único en las sierras cordobesas.