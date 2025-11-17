Recién levantada, Romina Malaspina sorprendió con una selfie en lencería nude

La modelo compartió una foto recién levantada, con un conjunto lencero color camel que marcó tendencia. “Se despertó el bombón que nunca se van a comer”, escribió en la publicación que desató miles de reacciones.
Romina Malaspina volvió a captar la atención de sus millones de seguidores con una selfie publicada apenas se despertó. Frente al espejo de su habitación y con el pelo suelto al natural, la modelo posó con un conjunto de ropa interior nude que rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales.
La imagen, tomada en formato espejo, la muestra con un conjunto color camel, uno de los tonos que más se imponen para la temporada. El corpiño, estilo bandeau y sin aro, se combina con una bombacha de tiro alto y diseño colaless, una elección que destacó su estilo minimalista pero sensual.
Sobre la foto, Malaspina escribió un simple “Buen día”, acompañado de un emoji de corazón, y sumó una frase picante que no pasó desapercibida: “Se despertó el bombón que nunca se van a comer”. Como era de esperarse, la publicación acumuló miles de likes en pocos minutos y generó una ola de comentarios elogiosos.
Un look nude que marcó tendencia entre sus seguidores
La elección del color nude no fue casual. Este tono se consolidó como uno de los favoritos en el mundo de la lencería por su estética delicada y su versatilidad. Malaspina, que suele compartir parte de su rutina diaria, volvió a apostar por esta paleta que la identifica y que la posiciona como referente en moda íntima.
En esta oportunidad, la modelo optó por una propuesta sin accesorios y con un peinado totalmente natural, reforzando la idea de una postal casual y espontánea, algo que sus seguidores celebran.
Una semana marcada por looks lenceros
Esta no fue la única aparición de la influencer con conjuntos de lencería en tonos suaves. La semana pasada, Malaspina posó con un look bicolor nude y negro que causó alto impacto en redes. Frente al característico espejo redondo de su habitación, lució un corpiño con taza, detalles en tiras negras y bordes de encaje, acompañado por una bombacha diminuta que seguía el mismo diseño.
Para completar el outfit, eligió una bata satinada negra, abierta y de mangas amplias, que cayó hasta sus muslos dejando el foco en el conjunto interior. Su peinado, con ondas suaves y raya al costado, se combinó con un maquillaje luminoso: base ligera, delineado negro, máscara de pestañas y labios nude satinados.
La publicación también estuvo acompañada de una frase que disparó elogios: “¿Me queda bien el color negro?”. Los comentarios no tardaron en llegar, con mensajes como “Te queda maravilloso”, “Sos perfecta” y “Hermoso te queda”, demostrando el apoyo incondicional de su fandom.
Una influencer que domina la estética en redes
Con más de dos millones de seguidores, Romina Malaspina se posicionó como una de las figuras más influyentes en materia de moda íntima y estilo urbano. Sus posteos, que combinan naturalidad, audacia y una estética cuidada, suelen marcar tendencia y generar repercusión inmediata. (Todo Noticias)