Quien es la joven promesa del chamamé que brilló en el show de Ke Personajes en Ferro

Ke Personajes coronó un año inolvidable con una fiesta absoluta en su primer estadio Ferro donde presentó Odisea, el show más importante de su historia donde miles de personas bailaron más de 40 canciones.

La banda liderada por el entrerriano Emanuel Noir (oriundo de Concepción del Uruguay), contó con invitados de lujo como Karina la Princesita, FMK, Big One, Chili Fernández, el Mago de la Nueva Luna y Néstor de Nonpalidece.

Pero también tuvo a Sharon y Los Camperos del Chamamé, una joven promesa de la música de la localidad de Trevelin (Chubut), que la colocó en el centro de la escena.

La invitación oficial para compartir el escenario con una de las bandas más convocantes del país marcó un logro significativo para el conjunto y sumó un nuevo capítulo a la sorprendente trayectoria de Sharon Almendra, la cantante trevelinense de solo 15 años.

Sharon junto a Ema Noir

Sharon viene consolidando un notable crecimiento: su videoclip “Cuidado que te supero” suma más de 85 millones de reproducciones en YouTube.

En el último año, su música campera y sus reversiones en chamamé de temas de otros géneros —como “Así es la vida”, de María Becerra— captaron la atención de audiencias jóvenes sin perder la esencia tradicional.

Según ella misma comentó, su inicio con la música comenzó a los tres años, influenciada por una familia de guitarristas y músicos, especialmente por su abuelo, quien la acompañó en sus primeras interpretaciones de milongas.

Sus inicios en peñas y reuniones de amigos fueron dando paso a escenarios cada vez más grandes, hasta formar su propia banda hace tres años: Los Camperos del Chamamé, integrada por músicos de toda la región. El grupo lo conforman Sharon y Leo (acordeón), ambos de Trevelin; Boni (guitarrón y animación), de Esquel; Matías (guitarra), de Paso del Sapo; y Héctor (bajo), de Paso de Indios.

Actuar junto a Ke Personajes, una banda que lidera rankings y llena estadios en todo el país, representó un salto importante en visibilidad. La participación no solo llevó la identidad patagónica a un escenario masivo, sino que confirmó el lugar que Sharon está ocupando en la música popular.

El público celebró la presentación, que combinó la energía característica de Los Camperos con la fuerte presencia vocal de Sharon, consolidando un sonido propio que ya trasciende fronteras y propone una mirada patagónica dentro del chamamé.

El show de Ke Personajes en Ferro

La banda abrió las puertas de Odisea, un show que marca el momento más importante de su carrera. A través de un despliegue épico audiovisual, Ke Personajes hizo vibrar a sus seguidores con las canciones que acompañan y llegan al alma.

Reafirmando su merecido lugar en la música, donde cada tema contiene mensajes de aprendizaje, superación y resiliencia, la banda llevó a cada uno de los presentes por un viaje atravesado por el desafío, amor y pasión con “Adiós amor”, “Echar de menos” y “Fue ella”, entre otras.

Manteniendo el clima elevado ante la energía de Ke Personajes, el show continuó con las más recientes que ya suenan a himnos como “Celosa”, “Debió ser así” y “Se hace difícil”.

Cada canción fue coreada y bailada de principio a fin y la conexión de la banda con el público se mantuvo durante toda la noche marcando un momento especial de agradecimiento recíproco.

Néstor Nompa fue el primer invitado de la noche uniéndose a la banda en La Flor, Antho Mattei se sumó para hacer “Mientes” y Valeska “Tiene espinas el rosal”. Una explosión de emoción se dio cuando la icónica Karina subió al escenario para el icónico “Paisaje” haciendo vibrar a todo el Estadio.

Hernán Narváez se unió para “En la orilla de mi cama” y Sharon en “Cuidado que te supero”. Para otro momento sorprendente, los reconocidos FMK y Big One irrumpieron para fusionarse a Ke Personajes en “Un finde” contagiando toda la energía ante todos los seguidores de pie bailando.

Culminando con los grandes invitados, Pinky, Chili Fernández, El Mago de La Nueva y July Los Turros desplegaron junto a la banda una zapada increíble con dos canciones: “Un sueño” y “Amor de novela”, creando un clima armonioso pero lleno de potencia.

El talento y sentimiento arrasador que transmite la voz de Emanuel Noir en escena, invadió Ferro con una explosiva interpretación de un clásico, “Bohemian Rapsody”. Acompañado de una puesta que se lució por imponentes pantallas, visuales y sonido de primer nivel que reafirmó la esencia característica de la banda.

Actualmente, reafirmando el merecido lugar que tienen en la escena musical global, Ke Personajes confirmó su participación en la increíble programación de la próxima edición del Festival de Viña del Mar en Chile, un histórico encuentro que reúne a los emblemas de la escena a nivel internacional.

Continuando con su intensa marcha en un año de memorables momentos e importantes anuncios, la banda contó con un estreno internacional sin precedentes con “Celosa”, junto a J Balvin.

Esta canción, fue una de las colaboraciones que tiene la banda en su primer álbum de estudio marcando un hito histórico para la cumbia latinoamericana al sumar a un artista de reggaetón. (Con información de EQS Notas y Primicias Ya)