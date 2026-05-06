Nuevo derecho a réplica en Gran Hermano: el tenso enfrentamiento de Emanuel y Solange

La casa de Gran Hermano: Generación dorada vivió una noche tensa: Solange Abraham, la participante previamente expulsada, volvió al reality para confrontar a su examigo Emanuel Di Gioia, en un polémico derecho a réplica que terminó a los gritos.

Los ex participantes de GH 2011 entablaron una amistad desde el día 1 en la casa. Sin embargo, las cosas no terminaron bien, ya que cuando Abraham fue expulsada de la competencia, sus últimas palabras fueron: “No confíen en Ema, porque los usa para sacarles información”.

Posterior a su polémica eliminación, el nombre de Solange continuó siendo mencionado dentro de la casa, especialmente por Emanuel, quien criticó y cuestionó sus estrategias de juego. Es por eso que Gran Hermano decidió darle una oportunidad más a la tucumana, con el fin de que se digan cara a cara lo que piensan.

Apenas apareció en pantalla, Solange atacó a su ex compañero con una frase letal: “¿Me quisiste clavar un puñal por la espalda y no pudiste? ¿No bancabas que dos mujeres tengamos voz y votos y seamos líderes, cosa que vos no?”, apuntó. En la misma línea, sugirió que la “traición” de Emanuel estaba vinculada a un supuesto “ego herido” debido a que ella brillaba más que él dentro de la competencia.

La jugadora explicó que su salida de la casa no fue un error en su estrategia, ya que ella planea una “jugada 3D”: “La primera dentro de la casa. La segunda, para la gente. Y la tercera es jugar desde afuera. Cuando yo me fui y te expuse frente a todos los chicos, mostré la única carta que tenés para jugar, básicamente, que es el de tirar la piedra y esconder la mano”.

Pero esa frase fue la que detonó la furia de Emanuel, quien desestimó los intentos de Solange de explicar su jugada, recordándole que ella está afuera y él adentro: “Pensé que eras buena jugadora, pero terminaste abandonando”.

En una discusión que rápidamente se elevó a los gritos, Emanuel ironizó con el hecho de que ella es simplemente “un holograma” y que nada de lo que diga afecta en el adentro: “Sos un holograma, Sol. No existís. Acá no existís más”.

“A vos te duele haberte ido por la giratoria, no te fuiste por la puerta grande. Gran Hermano no te dejó ni despedir. Es patético lo tuyo”, continuó Emanuel, mientras Solange intentaba retrucarle la discusión llamándolo “cobarde”.

“Te echó Gran Hermano. Ojalá entres y vuelvas para echarte”, “vos misma te derrotaste”, “fue patético lo tuyo”, fueron algunas de las frases con las que Emanuel despidió a la imagen de su ex compañera.