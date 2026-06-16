Neymar hizo un importante anuncio familiar en el medio del Mundial: será padre por quinta vez

Mientras Brasil se encuentra disputando el Mundial 2026, Neymar protagonizó una de las noticias más comentadas fuera de las canchas al confirmar que será padre por quinta vez.

El delantero brasileño y su pareja, la modelo e influencer Bruna Biancardi, anunciaron que esperan un nuevo hijo y compartieron la noticia con sus seguidores mediante una emotiva publicación en redes sociales.

La pareja eligió un video familiar para comunicar la novedad, una publicación que rápidamente acumuló millones de reproducciones y miles de mensajes de felicitación.

La revelación que emocionó a la familia

En las imágenes se puede ver a familiares y amigos acompañando a la pareja durante la celebración en la que revelaron el sexo del bebé.

"Tenemos una novedad para contarles", expresaron en la publicación que compartieron en sus cuentas oficiales.

El momento más esperado llegó cuando se confirmó que el futuro integrante de la familia será una niña, lo que generó la emoción de todos los presentes.

El video también mostró la participación de Davi Lucca, el hijo mayor de Neymar, además de Mavie y Mel, las hijas que forman parte de la familia ensamblada del futbolista brasileño.

El comentario que se volvió viral

Tras conocerse que espera otra hija, Bruna Biancardi realizó una broma que rápidamente llamó la atención de los seguidores de la pareja.

"Quiero formar un nuevo grupo y, a partir de hoy, se llamará Spice Girls", comentó entre risas durante la celebración.

La ocurrencia se viralizó rápidamente y fue uno de los momentos más comentados de la publicación, que recibió miles de reacciones tanto de fanáticos como de figuras del deporte y el espectáculo.

La noticia también generó repercusión entre los seguidores de Neymar, quienes destacaron el presente familiar que atraviesa el futbolista.

Una alegría fuera de las canchas

La confirmación llega en un momento especial para el delantero brasileño, que acompaña a la selección de su país durante el Mundial 2026 mientras intenta recuperarse de las molestias físicas que marcaron sus últimas semanas.

Más allá de la actualidad deportiva, el anuncio representó una de las noticias más importantes del año para el entorno del jugador.