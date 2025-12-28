Murió Ricardo “Chiqui” Pereyra, la voz emblemática del tango argentino

El cantante de tango Ricardo “Chiqui” Pereyra murió a los 74 años luego de permanecer internado tras sufrir un accidente doméstico. La noticia fue confirmada por su familia a través de las redes sociales.
Murió Ricardo “Chiqui” Pereyra, reconocido cantante de tango, luego de permanecer internado varios días como consecuencia de un accidente doméstico ocurrido a comienzos de diciembre. El fallecimiento del artista fue confirmado por sus allegados mediante un mensaje publicado en redes sociales.
“Sabiendo que ya muchos se enteraron, con todo el dolor del mundo debo comunicarles el fallecimiento de ‘el Chiqui’. El milagro que no llegó, el pronóstico que era predecible, pero aun así no perdíamos la fe”, expresaron desde su cuenta oficial de Facebook. El mensaje fue acompañado por un pedido especial de sus hijas, quienes agradecieron las muestras de afecto y solicitaron respeto por el duelo familiar.
“Les pido un último favor. Mamá está destruida, como el resto de la familia, pero ella, que era el pilar, hoy está más frágil que nunca. Por eso no está para recibir mensajes ni llamadas por el momento”, señalaron en la publicación, reportó La Nación.
El artista, de 74 años, se encontraba internado en un sanatorio de la ciudad de Buenos Aires desde los primeros días del mes, luego de caer de una escalera en su vivienda. A raíz del golpe, debió ser intervenido quirúrgicamente de urgencia y permaneció varios días intubado en terapia intensiva.
En los días previos a su fallecimiento, sus hijas habían informado una leve mejoría en su estado de salud. Indicaron que había sido extubado y que se mantenía “con parámetros normales y estable clínicamente”, aunque aclararon que el pronóstico seguía siendo reservado y que su evolución se evaluaba minuto a minuto.
Trayectoria artística
Ricardo “Chiqui” Pereyra desarrolló una extensa carrera dentro del tango argentino, con comienzos que se remontaron a 1978, cuando participó del programa televisivo Grandes Valores del Tango. Aquella presentación marcó un punto de inflexión en su trayectoria y lo posicionó como una de las voces destacadas de la música ciudadana.
A lo largo de los años integró ciclos emblemáticos como Botica de Tango y recorrió escenarios de todo el país y del exterior. En 2007 recibió el Premio Santos Vega, uno de los reconocimientos más importantes dentro del género, en mérito a su aporte artístico y a su trayectoria.
Su fallecimiento generó pesar en el ambiente cultural y musical, donde era reconocido como un referente del tango por su voz y su recorrido artístico.