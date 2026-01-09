 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Espectáculos

Mirtha Legrand regresa con su “mesaza” a Mar del Plata

Mirtha Legrand y su nieta Juana Viale inician la temporada de verano desde La Feliz con La noche de ML y Almorzando.

9 de Enero de 2026
Mirtha Legrand y Juana Viale
Mirtha Legrand y Juana Viale

Mirtha Legrand y su nieta Juana Viale inician la temporada de verano desde La Feliz con La noche de ML y Almorzando.

Con Mirtha Legrand instalada en Mar del Plata desde el comienzo de la semana, la producción de La noche de ML y Almorzando con Juana Vial informó quiénes serán las invitadas y los invitados de las primeras mesazas del verano.

 

El sábado desde las 21.30, Mirtha recibirá a dos duplas de hermanos. Junto La Chiqui se sentarán Lucía y Joaquín Galán, integrantes de Pimpinela; y Soledad y Natalia Pastorutti. En el caso de Sole y Nati, le devolverán el favor a Mirtha, luego del encuentro de fines del 2025 en el Movistar Arena.

 

En tanto que este domingo, desde las 13.45, Juana Viale recibirá en Almorzando a los actores Martín Bossi y Laurita Fernández, protagonistas de la exitosa obra La Cena de los Tontos, con funciones en Mar del Plata; y la dupla actoral Florencia Peña y Juan Ingaramo, que encabezan el musical Pretty Woman. A la lista se suma el artista de stand up Federico Cyrulnik.

La estrategia de Telefé

Tanto El Trece como Telefe continúan ajustando su programación para adaptarse a la temporada de verano. En ese contexto, buscan fortalecerse en las noches de los sábados, un horario en el que muchas familias optan por quedarse en casa.

 

Ante el debut de La Chique en La Feliz, el canal de las pelotas no planea facilitarle la pelea por el rating y, por ese motivo, apuesta a una edición especial de MasterChef Celebrity.

 

Este sábado, a las 21, llegará un programa especial con Wanda, el jurado y los protagonistas de las cocinas más famosas del mundo reaccionando a los momentos más destacados de la semana.

Temas:

Mirtha Legrand Mar del Plata Mesaza Juana Viale
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso