 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Espectáculos

Meri Deal habló sobre los rumores de romance con el corredor Franco Colapinto

La cantante Meri Deal aclaró su encuentro con Franco Colapinto y respondió a los rumores sobre un posible romance.

30 de Noviembre de 2025
Franco Colapinto y Meri Deal.
Franco Colapinto y Meri Deal. Foto: Cadena 3.

La cantante Meri Deal aclaró su encuentro con Franco Colapinto y respondió a los rumores sobre un posible romance.

La cantante uruguaya Meri Deal rompió el silencio luego de ser vista junto al piloto Franco Colapinto en una fiesta en México, lo que rápidamente despertó rumores sobre un posible romance entre ambos. En una reciente entrevista, Meri aclaró los detalles de su encuentro con el joven piloto y desmintió cualquier insinuación de una relación romántica.

 

El encuentro se produjo en un boliche de la Ciudad de México, donde ambos coincidieron durante una fiesta privada. Según Meri, este fue el primer contacto en persona con Franco, a pesar de que su comunicación había comenzado previamente a través de las redes sociales. "Nos presentó Bizarrap, y fue la primera vez que nos vimos en persona", comentó la cantante durante su intervención en el programa Algo contigo de Canal 4.

 

Franco Colapinto. Foto: Alpine.
Franco Colapinto. Foto: Alpine.

 

¿Hubo algo más entre ellos?

 

Cuando el conductor del programa insistió sobre si algo más había sucedido entre ella y Colapinto después de la fiesta, Meri respondió con una sonrisa pícara: "No, no tengo nada para declarar", sin entrar en más detalles. Ante nuevas preguntas sobre si Colapinto la había acompañado a su casa o si su interacción continuó en redes sociales, la cantante aclaró que no hubo ningún encuentro íntimo, pero confirmó que ambos siguen en contacto a través de las redes, dejando abierta la posibilidad de una amistad.

 

 

Meri Deal, nacida en Montevideo en 1996, ha recorrido un largo camino desde sus inicios en la música. Conocida por su estilo fresco y su voz potente, la cantante comenzó a destacar a temprana edad y, tras formar parte de un grupo de cumbia pop, lanzó su carrera como solista en 2019. Actualmente radicada en Ciudad de México, Meri sigue conquistando el público con su primer álbum Amores Náufragos, lanzado en 2023, mientras que su nombre se afianza en la escena musical internacional. (Canal 4 de Uruguay y Cadena 3)

Temas:

Meri Deal Franco Colapinto romance rumores
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso