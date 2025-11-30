Meri Deal habló sobre los rumores de romance con el corredor Franco Colapinto

La cantante Meri Deal aclaró su encuentro con Franco Colapinto y respondió a los rumores sobre un posible romance.
La cantante uruguaya Meri Deal rompió el silencio luego de ser vista junto al piloto Franco Colapinto en una fiesta en México, lo que rápidamente despertó rumores sobre un posible romance entre ambos. En una reciente entrevista, Meri aclaró los detalles de su encuentro con el joven piloto y desmintió cualquier insinuación de una relación romántica.
El encuentro se produjo en un boliche de la Ciudad de México, donde ambos coincidieron durante una fiesta privada. Según Meri, este fue el primer contacto en persona con Franco, a pesar de que su comunicación había comenzado previamente a través de las redes sociales. "Nos presentó Bizarrap, y fue la primera vez que nos vimos en persona", comentó la cantante durante su intervención en el programa Algo contigo de Canal 4.
¿Hubo algo más entre ellos?
Cuando el conductor del programa insistió sobre si algo más había sucedido entre ella y Colapinto después de la fiesta, Meri respondió con una sonrisa pícara: "No, no tengo nada para declarar", sin entrar en más detalles. Ante nuevas preguntas sobre si Colapinto la había acompañado a su casa o si su interacción continuó en redes sociales, la cantante aclaró que no hubo ningún encuentro íntimo, pero confirmó que ambos siguen en contacto a través de las redes, dejando abierta la posibilidad de una amistad.
“No tengo nada para declarar” dice Meri Deal sobre sus videos bolicheando con Colapinto pic.twitter.com/pUjmkEfLAY— SQP (@SQP_oficial) November 30, 2025
Meri Deal, nacida en Montevideo en 1996, ha recorrido un largo camino desde sus inicios en la música. Conocida por su estilo fresco y su voz potente, la cantante comenzó a destacar a temprana edad y, tras formar parte de un grupo de cumbia pop, lanzó su carrera como solista en 2019. Actualmente radicada en Ciudad de México, Meri sigue conquistando el público con su primer álbum Amores Náufragos, lanzado en 2023, mientras que su nombre se afianza en la escena musical internacional. (Canal 4 de Uruguay y Cadena 3)