Martín Fierro de Cable: Sylvestre ganó el Oro y recordó sus inicios en Entre Ríos

La gala de Aptra distinguió lo mejor de la TV paga. Gustavo Sylvestre obtuvo el Martín Fierro de Oro y recordó sus inicios en Concepción del Uruguay durante su discurso.
La edición 2025 de los Premios Martín Fierro de Cable reunió a las principales figuras de la televisión paga argentina en una ceremonia en la que reinó la camaradería entre señal y señal. La gala distinguió a las producciones más destacadas del año y tuvo como figura central al periodista Gustavo Sylvestre, quien se llevó el Martín Fierro de Oro, el galardón más importante de la noche.
El conductor de C5N recibió el premio entre abrazos de colegas y compañeros. Al subir al escenario, dedicó un emotivo mensaje en el que agradeció a Aptra y evocó sus primeras experiencias en el oficio. “El 30 de octubre de 1983 voté por primera vez y comenzaba mi labor periodística aquí en Buenos Aires. Venía de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, de trabajar en LT11 donde empecé a laburar como periodista. Mi recuerdo para los medios del interior”, expresó rodeado de cámaras y teléfonos.
Un repaso por más de cuatro décadas de trayectoria
Durante su discurso, Sylvestre recorrió su extensa carrera. “23 años en Canal 13, 15 años de A dos voces. 11 años en C5N. Pasé por Radio El Mundo, Radio del Plata, Radio La Red y ahora en Radio 10. 42 años he cumplido el 30 de octubre en esta vocación que tengo y que amo que es el periodismo”, afirmó emocionado.
El conductor también agradeció el apoyo familiar: “Gracias a C5N por bancarme, por estar. Gracias a mi familia que me banca, a mi esposa Marcela, a mis hijas Paz y Angie, a mi madre y a mi hermano que están en Concepción del Uruguay y gracias a todos”.
Finalmente, levantó la estatuilla y lanzó un mensaje contundente: “¡Viva el periodismo que no muere y nadie lo podrá matar! ¡Que viva la televisión y todos los medios! ¡Vamos por mucho más!”.
Una gala con homenajes, humor y participación del público
La ceremonia comenzó cerca de las 21.30 con la conducción de Lizy Tagliani y Juan Di Natale. A lo largo de la noche se vivieron momentos emotivos, entre ellos el tradicional segmento In Memoriam y homenajes a señales deportivas y de noticias. Tagliani bajó del escenario en varias oportunidades para dialogar con invitados y candidatos, aportando humor y dinamismo a la transmisión.
En la apertura, el presidente de Aptra, Luis Ventura, destacó una novedad: “Vamos a tener el estreno de la primera estatuilla con un baño de oro genuino. El Martín Fierro de Oro va a ser una estatuilla de oro genuino”. También respondió a críticas recientes hacia la premiación al sostener que el galardón mantiene su prestigio y trayectoria: “Esto nos permite terminar con el ‘boludaje’ de los últimos días donde todo el mundo empezó a despotricar en contra de un premio que hace años está instalado”.
Los principales ganadores de la noche
A continuación, los ganadores más destacados de los Martín Fierro de Cable 2025:
Martín Fierro de Oro: Gustavo Sylvestre.
Labor periodística masculina: Gustavo Sylvestre (C5N).
Noticiero: TN de Noche (TN).
Interés general diario: Duro de Domar (C5N).
Mejor panelista: Santiago Cúneo (A24).
Columnista económico: Rosalía Constantino (C5N).
Conducción femenina: Débora Plager (LN+).
Programa periodístico: Argenzuela (C5N).
Cronista / movilero: Manuel Jove (TN).
Labor periodística femenina: Rosario Ayerdi (C5N).
Mejor programa económico: Comunidad de Negocios (LN+).
Interés general semanal: GPS (A24).
Magazine: Chiche 2024 (Crónica TV).
Entrevistas: +Caras (Caras TV).
Servicio informativo: C5N.
Culinario: Historias Ricas 4 (TN).
Conducción masculina: Jonatan Viale (TN).
Columnista político: Iván Schargrodsky (C5N).
Periodístico deportivo: TN Deportivo (TN).
Temas médicos: El Secreto Mejor Guardado (A24).
Columnista policial / judicial: Rodolfo Baqué (A24).
Producción integral: C5N.
Revelación: Ornella Flench (Ciudad Magazine).
Arte, moda y tendencia: La Jaula de la Moda (Ciudad Magazine).
Deportivo: Última Vuelta (DeporTV).
Programa rural: TN Campo (TN).
Turismo y tiempo libre: El Turismo y la Hospitalidad (Canal 26).
Documental: Menem Junior: La Muerte del Hijo del Presidente (Discovery Channel).
Musical (jazz / tango / folklore): Fiesta Gaucha (América Sports).
Musical (rock / pop / urbana): La Viola (TN).
Deportes extremos: Winter News (ESPN/Disney).
Noticiero deportivo: SportsCenter (ESPN).
Cultural / educativo: Los 7 Locos (Canal de la Ciudad).
Labor periodística deportiva: Gustavo Grabia (TyC Sports).
Aviso publicitario: campaña aniversario de Shell.
Aviso institucional: “Cuidamos la pasión” (Betsson).
Productor general: Nicolás Boccache (C5N).
La velada culminó entrada la madrugada con la imagen de Sylvestre levantando el Oro, símbolo del reconocimiento a su trayectoria y de una gala que volvió a poner en foco el rol central de la televisión por cable en la Argentina.