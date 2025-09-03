Leo Paradizo será papá a los 46 años: reveló el sexo del bebé

Leo Paradizo anunció con mucha emoción que va a ser papá por primera vez a los 46 años, y reveló el sexo del bebé. Durante el último programa de Mariano Closs en Splendid AM 990, el periodista deportivo sorprendió con la noticia que alegró a sus compañeros.
Antes de despedirse del aire, Leo Paradizo comunicó: "Les dejo la última... les va a gustar, eh. Voy a ser papá, amigos. Les mando un abrazo grande".
"No te puedo creer. ¿Es verdad esto?", reaccionaron sus colegas. "Mis suegros lo saben. Lo sabe poca gente, pero como este es un programa especial, y yo los quiero mucho, sobre todo al conductor que hoy ha dado las hurras, me pareció que era también el momento de contarles a ustedes que son mis amigos", continuó el periodista.
"Estoy pasando por un momento fantástico, extraordinario, y se los quería decir al aire. Hablé hoy con algunos amigos, pero no les dije nada. Lo venía pensando", concluyó.
“Es una nena”
El comunicador, que trabaja en América TV, ESPN, A24 y Radio Splendid, habló del tema el lunes 1 de septiembre al aire de Lape Club Social, el programa de Sergio Lapegüe, y expresó: "Estoy enamorado. Después de 46 años, voy a ser papá".
"Mechita está embarazada", agregó, dando a conocer el nombre de su pareja. "Es una nena, hay algunos nombres...", reveló.
"Es una felicidad tremenda, aquellos que pasaron por la situación de esperar un hijo me contaban cómo se sentían y yo no entendía, pero ahora empieza a caerme la ficha de lo que significa; es la situación más linda de mi vida", reflexionó.
"¿De qué cuadro va a ser la nena?", le preguntó Lapegüe. "Ya tiene el carnet de socia", respondió Leo. "Y la madre justo es del mismo equipo...", develó Mica Lapegüe, sin dar mayores detalles, aunque se sabe que el panelista es de Racing Club.
Leo Paradizo es amante de los animales y a través de sus redes sociales ayuda a difundir historias de perros que buscan ser adoptados para formar parte de una familia, y a menudo también muestra a su mascota, Coco.
Sobre su vida privada se desconocen los detalles, ya que mantiene al resguardo su intimidad. Por esta razón, no se conoce públicamente con exactitud quién es su pareja y madre de su hija en camino. Fuente: Exitoína