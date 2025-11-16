Laurita Fernández arrancó el verano en Brasil: microbikini a rayas y vincha turbante

Laurita Fernández disfruta de unas merecidas vacaciones en Brasil, donde sorprendió a sus seguidores con looks de playa a la moda, destacándose en microbikini a rayas.
Laurita Fernández comenzó el verano con todo y, tras un exitoso año en la televisión y el teatro, se encuentra disfrutando de unas vacaciones en Brasil. La bailarina y conductora decidió escapar de la rutina y compartir su descanso con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram. Aunque no reveló el destino exacto, sus postales desde la arena blanca de una playa brasileña no tardaron en volverse virales. En las primeras imágenes que publicó, Laurita posó con un microbikini a rayas, mostrando su increíble figura y marcando tendencia con su estilo veraniego.
El conjunto de baño que eligió para arrancar sus vacaciones no pasó desapercibido. Se trataba de un modelo de tres piezas que evocaba el estilo retro de los años 60. El corpiño triangular y el culotte de tiro alto, en tonos marrones, naranjas y amarillos, le daban un toque vintage que cautivó a sus seguidores. Para completar el look, Laurita combinó la bikini con una vincha ancha tipo turbante en color beige, que además de ser una tendencia, le despejaba el cabello, dejándola aún más elegante y fresca para disfrutar del calor veraniego.
Además, en el mismo carrusel de fotos, Laurita compartió más looks para la playa. En una de las imágenes, se mostró con una bikini blanca de estilo minimalista, de corpiño triangular con breteles finos y un pequeño detalle de perla colgante en el centro. La bombacha colaless completaba este sensual conjunto, que la actriz combinó con una camisa blanca anudada en la cintura, agregando un toque de frescura y estilo a su outfit playero.
Tendencia y estilo: Laurita marca la pauta con sus looks veraniegos
Además de sus looks de baño, Laurita no dejó de sorprender con los complementos que eligió para sus fotos. En una selfie, se la vio con una capelina de mimbre y un collar de caracoles, detalles que aportaron un aire relajado y sofisticado a su estilo de verano. Estos accesorios, muy usados en los días de calor, reflejan el espíritu boho chic y playero que es tendencia esta temporada. Con este toque final, Laurita dejó claro que su estilo es sinónimo de elegancia y frescura, tanto en la playa como fuera de ella.
El posteo de la modelo rápidamente alcanzó gran cantidad de interacciones. En tan solo un par de horas, la publicación acumuló casi 10 mil "me gusta" y cientos de comentarios de seguidores que no dudaron en elogiarla. Los mensajes de cariño fueron constantes: “La más hermosa siempre”, “Merecidas vacaciones”, “Diosísima ella” y “Disfrutá mucho tus vacaciones” fueron algunos de los comentarios que recibieron las fotos de Laurita, quien sigue ganando admiradores con su estilo impecable y su carisma.
Este tipo de publicaciones no solo reflejan la felicidad y el descanso de Laurita, sino también su capacidad para inspirar a otros con sus elecciones de moda. Con sus looks a rayas y la vincha turbante, la conductora dejó claro que no solo es una figura pública destacada por su talento, sino también por su capacidad para marcar tendencias.
Un verano lleno de moda y diversión
Con su descanso en Brasil, Laurita Fernández también mostró cómo disfrutar de las vacaciones al máximo mientras sigue siendo un referente de moda. Su habilidad para combinar prendas elegantes con detalles casuales la posiciona como una de las figuras más influyentes del mundo de la moda veraniega en Argentina. A través de sus redes sociales, Laurita continúa sorprendiendo a sus seguidores con looks que siguen la línea de comodidad y estilo, permitiéndole destacar en cada ocasión.
Aunque no dio más detalles sobre su destino vacacional, la actriz dejó ver que está disfrutando a pleno de su descanso, alejándose por un tiempo de los estudios y escenarios que la tuvieron tan activa en los últimos meses. Mientras tanto, sus seguidores ya esperan con ansias las próximas publicaciones de Laurita, quien ha demostrado ser una amante de la moda y una de las personalidades más queridas del entretenimiento argentino. (Con información de TN Show)