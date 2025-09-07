Las fotos en bikini de Evangelina Anderson en Cancún tras su separación

Tras su reciente separación de Martín Demichelis, Evangelina Anderson se convirtió en el centro de las miradas al compartir en Instagram sus primeras fotos en bikini desde Cancún. La modelo eligió el Caribe para disfrutar de unos días de relax y dar inicio a un capítulo diferente en su vida personal, lejos del escándalo mediático.

En las imágenes, se la ve luciendo una microbikini azul combinada con gafas retro y un pañuelo estampado en la cabeza. Desde la piscina del lujoso resort donde se hospeda, posó con un trago en la mano, transmitiendo frescura y un aire renovado. Los seguidores no tardaron en reaccionar: “sos un fuego”, “diosa total” y “la más linda de Argentina” fueron algunos de los mensajes que inundaron su perfil.

La elección de mostrar sus vacaciones coincide con días cargados de especulaciones en torno a su vida sentimental. En diálogo con Pepe Ochoa, Anderson dejó una declaración irónica que encendió aún más los rumores: “La paso bien, me vas a ver con un montón de gente porque estoy recuperando el tiempo que perdí”.

Foto: Instagram oficial de Evangelina Anderson.

Rumores y hermetismo tras la separación de Demichelis

La separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis, tras 17 años de relación, fue una de las noticias más comentadas del año en el mundo del espectáculo. En medio de rumores de infidelidad y versiones que señalaban a Tania Ledesma como tercera en discordia, la modelo mantuvo un perfil reservado, priorizando el cuidado de sus hijos Bastian, Lola y Emma.

En paralelo a su vida personal, Anderson atraviesa un período de cambios profesionales. Su salida de Los 8 Escalones y su próximo desembarco en MasterChef Celebrity, bajo la conducción de Wanda Nara, marcan un nuevo rumbo en su carrera televisiva.

Lejos de Buenos Aires, el viaje al Caribe se transformó en un paréntesis necesario. En las redes, sus fotos en bikini no solo generaron furor entre sus seguidores, sino que también reflejaron un estilo cargado de frescura y glamour que la posiciona como una de las figuras más influyentes de la moda y el espectáculo argentino.

Foto: Instagram oficial de Evangelina Anderson.

Un presente entre proyectos y libertad personal

Mientras los rumores de un romance con un empresario argentino llamado Franco se mantienen en el aire, Evangelina Anderson prefiere enfocarse en el disfrute y la libertad de su nueva etapa. Su viaje a Cancún aparece como un símbolo de ese presente en el que las energías se destinan a lo personal y lo profesional.

El próximo desafío será enfrentar la exposición mediática que implica su participación en MasterChef Celebrity. La experiencia promete consolidarla en un rol televisivo de gran visibilidad, en un año que ya marcó giros decisivos en su vida. (Con información de Mejor Informado)

Con bikini, sonrisa y un aire renovado, Anderson muestra que el pasado quedó atrás y que su foco está en vivir el presente. Entre elogios virtuales, proyectos laborales y un viaje soñado, la modelo confirma que atraviesa una etapa de transformación en la que disfrute y libertad ocupan el centro de la escena.