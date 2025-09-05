Vinculan a Evangelina Anderson con un hombre ocho años menor que ella

Tras su reciente separación, Evangelina Anderson se convirtió en una de las solteras más codiciadas de la Argentina. La modelo y conductora puso fin a su relación con Martín Demichelis, con quien estuvo en pareja durante 18 años y tuvo tres hijos. Ahora, lejos de las ataduras sentimentales y con un presente personal renovado, estaría disfrutando de una etapa distinta, marcada por el disfrute y la apertura a nuevas experiencias.
En las últimas horas comenzaron a circular versiones sobre su vida privada, señalando que la rubia estaría conociendo gente nueva. Incluso, trascendió que podría estar iniciando una relación casual con un joven ocho años menor que ella, lo que despertó la curiosidad de los medios y de sus seguidores.
La noticia se conoció a partir de la información compartida en el programa LAM. Allí, el periodista Pepe Ochoa reveló detalles de la comunicación que mantuvo con Anderson, luego de que fuera vista visitando en reiteradas ocasiones un departamento que generó sospechas sobre sus nuevos vínculos.
“La paso bien, me vas a ver con un montón de gente saliendo”
Durante el ciclo televisivo, Ochoa fue claro al contar lo que la modelo le transmitió sobre esta etapa. “Está chongueando con este chico Franco, tiene 34 años. Me lo minimizó, me dijo 'la paso bien, me vas a ver con un montón de gente saliendo, porque estoy recuperando el tiempo que perdí'”, relató el periodista.
Las palabras de Anderson muestran una postura descontracturada frente a su soltería, lejos de las etiquetas y los compromisos formales. En lugar de ocultar su presente, se muestra abierta a nuevas experiencias y a la posibilidad de disfrutar de la vida social sin presiones.
En ese mismo contexto, Ochoa agregó: “No sé si tiene otro chongo, pero está abierta a todo”. Con esa frase, dejó en claro que la modelo no estaría cerrada a ampliar sus horizontes afectivos y a explorar diferentes vínculos, siempre bajo sus propios términos.
Pampita, la consejera detrás de su cambio de actitud
Otro dato que surgió en la mesa de LAM fue aportado por la periodista Laura Ubfal, quien reveló un detalle llamativo sobre la transformación personal de Evangelina Anderson. Según la panelista, la modelo habría recibido el consejo de una amiga muy cercana que le dio un empujón para animarse a esta nueva etapa.
"La que la aconsejó fue Pampita", aseguró Ubfal, destacando que la conductora y modelo fue clave en el cambio de actitud de Anderson, alentándola a disfrutar de su soltería y a no poner límites a sus ganas de divertirse.
La influencia de Pampita no resulta menor: la conductora ha transitado distintas etapas sentimentales muy mediáticas y conoce de primera mano lo que significa estar bajo la mirada pública. Su apoyo, según trascendió, habría sido determinante para que Evangelina se anime a vivir este presente con libertad. (Con información de Noticias Argentinas)