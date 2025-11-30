La China Suárez e Icardi celebraron su aniversario y un anillo desató rumores

La pareja compartió un festejo romántico en Turquía y un lujoso anillo despertó especulaciones sobre una posible propuesta. Las imágenes del primer aniversario fueron difundidas en redes.
La China Suárez volvió a ubicarse en el centro de la escena mediática tras compartir este sábado un posteo romántico que confirma el primer aniversario de su relación con Mauro Icardi en Turquía.
La actriz publicó las imágenes en una colaboración conjunta con el futbolista, según pudo constatar la Agencia Noticias Argentinas, mostrando un festejo cargado de gestos afectivos y lujos característicos del estilo “new money” que ambos suelen exhibir.
Un festejo colmado de detalles románticos
Entre los regalos destacados, Icardi sorprendió a la actriz con un imponente ramo de rosas rojas, envuelto en cinta del mismo color y rematado por un moño del tono característico. En la parte superior del arreglo floral, una carta manuscrita se robó la atención por su mensaje simple y directo: “Feliz aniversario, mi amor”.
Sin embargo, el detalle que terminó por encender las especulaciones fue un estuche negro apoyado sobre las flores. Allí, la actriz recibió un anillo con una piedra preciosa, posiblemente un diamante, lo que muchos interpretaron como un símbolo del profundo vínculo que mantienen.
Rumores de compromiso y un impedimento legal
La presencia del anillo elevó rápidamente los rumores sobre una posible pedida de matrimonio, una intención que ambos habían manifestado en declaraciones recientes. No obstante, las versiones también recordaron que Icardi aún debe concretar su divorcio de Wanda Nara, situación que les impediría formalizar cualquier compromiso de manera inmediata.
Mientras tanto, el posteo generó una ola de comentarios y reacciones en redes sociales, donde seguidores y medios de espectáculos analizaron cada detalle de las imágenes compartidas desde Estambul. (NA).