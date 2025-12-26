L-Gante subió una foto en la piscina con una joven en Navidad: ¿nuevo amor?

El cantante compartió una imagen en el agua junto a una misteriosa joven, minutos después de que Wanda Nara publicara una postal con Martín Migueles en la piscina.
Según informaron en A la Barbarossa, la joven que aparece en la foto que L-Gante subió a sus redes sociales, disfrutando de la pileta en su casa nueva, "sería su nueva novia".
Despertó rumores de romance
“Elián Valenzuela se mostró con una nueva mujer. Es su novia. Están en la pileta”, aseguró la periodista de espectáculos Pía Shaw al analizar la imagen en el programa de Telefe.
Por su parte, la panelista Mariana Brey agregó con picardía: “Se puso filtro porque no se quiere hacer cargo. La chica es divina”.
Mientras tanto Wanda
Wanda Nara, ex pareja del cantante, casi al mismo tiempo, publicó una foto donde se la ve muy apasionada en la piscina junto a Martín Migueles.
La conductora de MasterChef Celebrity celebró la Navidad en José Ignacio junto a su flamante pareja, sus hijos mayores, su hermana Zaira y sus sobrinos, marcando un nuevo capítulo en su vida personal.