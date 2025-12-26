 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
L-Gante subió una foto en la piscina con una joven en Navidad: ¿nuevo amor?

El cantante compartió una imagen en el agua junto a una misteriosa joven, minutos después de que Wanda Nara publicara una postal con Martín Migueles en la piscina.

26 de Diciembre de 2025
El cantante despertó rumores de romance.
Según informaron en A la Barbarossa, la joven que aparece en la foto que L-Gante subió a sus redes sociales, disfrutando de la pileta en su casa nueva, "sería su nueva novia".

Despertó rumores de romance

“Elián Valenzuela se mostró con una nueva mujer. Es su novia. Están en la pileta”, aseguró la periodista de espectáculos Pía Shaw al analizar la imagen en el programa de Telefe.

 

Por su parte, la panelista Mariana Brey agregó con picardía: “Se puso filtro porque no se quiere hacer cargo. La chica es divina”.

 

Mientras tanto Wanda

Wanda Nara, ex pareja del cantante, casi al mismo tiempo, publicó una foto donde se la ve muy apasionada en la piscina junto a Martín Migueles.

La conductora de MasterChef Celebrity celebró la Navidad en José Ignacio junto a su flamante pareja, sus hijos mayores, su hermana Zaira y sus sobrinos, marcando un nuevo capítulo en su vida personal.

Temas:

Lgante Wanda Nara romance rumores piscina
