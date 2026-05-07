José Chatruc reveló cómo le pidió a Sabrina Rojas que fuera su novia

Después de varios meses de rumores y apariciones públicas juntos, José Chatruc confirmó que formalizó su relación con Sabrina Rojas. El exfutbolista dio detalles sobre el momento en el que decidió pedirle a la modelo que fuera su novia y aseguró que tuvo que insistir para que le creyera.

En una entrevista con el programa Intrusos, el exjugador contó que la conversación entre ambos se dio de manera distendida, aunque Sabrina le pidió que hiciera la propuesta de manera formal. “Tuvimos una conversación, pero no me creía, me pedía que lo hiciera formalmente. Tuve que reiterar”, expresó entre risas.

Ante la consulta sobre cuál fue la respuesta de la actriz y conductora, José Chatruc aseguró que Sabrina aceptó inmediatamente. “Me dijo que sí”, sostuvo durante la nota televisiva.

El compromiso que asumieron

Durante la entrevista, el exfutbolista también habló sobre el significado que tiene para ambos esta nueva etapa sentimental. En ese sentido, remarcó que la decisión de formalizar el vínculo implica asumir responsabilidades y compromisos dentro de la pareja.

“Con todo lo que implica ser novios, el respeto, la responsabilidad”, afirmó José Chatruc al explicar cómo vive actualmente la relación con Sabrina Rojas. Las declaraciones se dieron en medio de un clima distendido y con comentarios cómplices de quienes estaban presentes.

Chatruc y Rojas.

Una de las que intervino durante la nota fue Eugenia Tobal, amiga del exjugador, quien opinó sobre la relación de la pareja. “¡Están enamoradísimos!”, expresó la actriz mientras acompañaba la entrevista.

La escapada romántica a Brasil

En los últimos días, Sabrina Rojas también había mostrado parte de su presente sentimental en redes sociales. La actriz compartió imágenes de una escapada romántica que realizó junto a José Chatruc en distintas playas de Brasil.

“Amor en Brasil”, escribió la conductora en una publicación de Instagram acompañada por varias fotos del viaje. En las imágenes se los pudo ver disfrutando de paseos, actividades deportivas y distintos momentos juntos durante las vacaciones.

La publicación rápidamente generó repercusión entre seguidores y fanáticos de la pareja. Entre los mensajes que más se repitieron aparecieron comentarios vinculados al presente sentimental que atraviesan ambos y a las imágenes compartidas durante el viaje.